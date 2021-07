Cavendish conquista 34.ª vitória em etapas do Tour e iguala recorde de Merckx

O ciclista britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) igualou esta sexta-feira o belga Eddy Merckx como recordista de vitórias em etapas na Volta a França, ao conquistar ao sprint o 34.º triunfo na prova, na 13.ª tirada da 108.ª edição.

O ciclista da Ilha de Man, de 36 anos, impôs-se pela quarta vez nesta edição no final dos 219,9 quilómetros entre Nîmes e Carcassonne, com o tempo de 05:04.29 horas, diante do seu companheiro dinamarquês Michael Morkov, segundo, e do belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), terceiro, e empatou em número de vitórias com Merckx, que detinha o recorde a solo desde 1975.

O dia histórico de 'Cav' não causou alterações na geral, liderada pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), com 05.18 minutos de vantagem sobre o colombiano Rigoberto Úran (EF Education-Nippo), segundo, e 05.32 sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), terceiro.

No sábado, a 14.ª etapa vai percorrer 183,7 quilómetros acidentados entre Carcassonne e Quillan, que incluem três contagens de montanha de segunda categoria.