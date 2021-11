Tottenham oficializa Antonio Conte como novo treinador

O Tottenham anunciou esta terça-feira a contratação de Antonio Conte como novo treinador da equipa principal, depois do despedimento do português Nuno Espírito Santo.

"Estamos entusiasmados para anuciar a contratação de Antonio Conte como novo treinador principal, num contrato que vai durar até ao verão de 2023, com a opção de ser renovável", anunciou o clube inglês.

"Antonio ganhou campeonatos na Serie A, incluindo três títulos consecutivos com a Juventus, uma Premier League [pelo Chelsea] e também comandou a seleção italiana, levando-a aos quartos de final do Euro 2016", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nuno Espírito Santo, de 47 anos, foi afastado do comando técnico do Tottenham, pouco tempo depois de ter chegado ao clube, no início da temporada 2021/22, anunciou esta segunda-feira o emblema londrino.

O treinador deixa o Tottenham no oitavo lugar da Premier League, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e cinco derrotas. Na última jornada, a equipa londrina foi derrotada em casa pelo Manchester United, no sábado, por 3-0, tendo o avançado português Cristiano Ronaldo marcado o primeiro golo.