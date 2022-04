O FC Porto está a quatro pontos de se sagrar campeão nacional (até pode acontecer já neste fim de semana se conseguir fazer um melhor resultado do que o Sporting) e caso se confirme a festa portista, Sérgio Conceição entra na restrita lista dos 10 treinadores com mais títulos de campeão conquistados em Portugal (ver tabela).

A cumprir a quinta temporada no comando dos dragões, Conceição, 47 anos, está em boa posição para festejar o terceiro título de campeão pelo FC Porto (é líder da I Liga com mais seis pontos do que o Sporting, a três jornadas do fim), igualando os registos de Artur Jorge e Jesualdo Ferreira no clube da Invicta - Joseph Szabo ostenta quatro troféus, mas só um foi ganho ao serviço dos azuis e brancos.