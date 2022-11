Otávio e Nuno Mendes são baixas no regresso da seleção aos treinos

A seleção nacional começou esta sexta-feira a preparar o segundo jogo do Grupo H do Mundial 2022, frente ao Uruguai, com duas baixas entre os convocados.

Nuno Mendes, que não esteve no banco de suplentes na partida com os ganeses, continua a recuperar das mialgias que o têm afetado, enquanto Otávio está a contas com um problema numa coxa, depois de ter sido substituído no decorrer da segunda parte do duelo com os africanos, que Portugal venceu por 3-2.

De resto, os futebolistas titulares e os suplentes utilizados frente ao Gana fizeram trabalho de recuperação no ginásio, tendo a sessão no relvado contado apenas com os atletas que não foram a jogo na estreia no Mundial 2022.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na quinta-feira, Cristiano Ronaldo, aos 65 minutos, de penálti, João Félix, aos 78, e Rafael Leão, aos 80, apontaram os golos da formação das quinas, enquanto André Ayew, aos 73, e Osman Bukari, aos 89, faturaram para os africanos, no Estádio 974, em Doha.

A equipa das quinas defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 19:00 (RTP1 e SportTV), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de dezembro às 15.00 horas (SIC e SportTV).