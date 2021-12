Leila Pereira tornou-se esta semana na primeira mulher presidente do Palmeiras. Entre lágrimas, na hora do discurso de vitória, esta advogada de 57 anos fez o anúncio que todos os adeptos desejavam: o português Abel Ferreira vai continuar no comando da equipa. "O técnico permanece connosco, cumprindo o seu contrato até 2022 e com possibilidade de estender até final de 2023. Tenho certeza que ele está muito feliz, assim como os nossos milhões de torcedores", anunciou.

Foi eleita uma semana antes de o clube paulista ter conquistado o segunda segunda Taça Libertadores consecutiva sob o comando de Abel Ferreira - na final com o Flamengo - com uma maioria esmagadora de 1897 votos dos 2141 sócios que foram às urnas. A popularidade de Tia Leila, como é carinhosamente tratada pelos adeptos de Verdão, é tão grande que o ex-presidente Maurício Galiotte decidiu não recandidatar-se.