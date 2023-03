Termina a época para Neymar. Fica fora dos relvados por "três a quatro meses" devido a cirurgia

O jogador brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), vai, "nos próximos dias", submeter-se a uma cirurgia no tornozelo direito em Doha, no Qatar, e ficará "três a quatro meses" afastado dos relvados, anunciou esta segunda-feira o clube francês.

O PSG refere, em comunicado, que o jogador, de 31 anos, "teve ​​vários episódios de instabilidade no tornozelo direito nos últimos anos".

"Após a sua última entorse, a 20 de fevereiro, o corpo médico do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar para evitar um grande risco de reincidência", pode ler-se na nota. "Todos os especialistas consultados confirmaram" a necessidade de cirurgia, acrescenta o clube parisiense.

Estima-se que Neymar fique três a quatro meses afastado dos "treinos coletivos", o que significa o fim da época para o avançado brasileiro.