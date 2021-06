Tenista Serena Williams fica fora dos Jogos Olímpicos

Serena Williams cai perante chinesa mas promete não desistir do 24.º Grand Slam

A tenista norte-americana Serena Williams, de 39 anos, vai ficar de fora dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, confirmou este domingo a campeã olímpica de singulares de Londres2012.

"Na realidade, não estou na lista olímpica, pelo menos que eu saiba. E se estou, não devia lá estar", declarou hoje a quatro vezes medalhada olímpica, numa conferência de imprensa prévia ao torneio de Wimbledon.

A antiga número um mundial e vencedora de 23 títulos do 'Grand Slams' sagrou-se campeã olímpica em Londres2012, precisamente no All England Club, onde na segunda-feira arranca o terceiro 'major' da época, depois de ter conquistado também três ouros em pares ao lado da irmã Venus Williams (Sydney2000, Pequim2008 e Londres2012).

No Rio2016, Serena Williams caiu na terceira ronda do torneio de singulares e na primeira da competição de pares.

"Há muitas razões para sustentar a minha decisão olímpica. Realmente, não quero [ir a Tóquio]. Neste momento, não tenho vontade de ir. Talvez outro dia, desculpem", disse a atual número oito mundial.

Questionada sobre como será assistir aos Jogos Olímpicos de fora, Williams limitou-se a responder que ainda não pensou no assunto.

"No passado, foi um lugar maravilhoso para mim. Não pensei sobre isso, por isso vou continuar a não pensar", concluiu.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados por um ano devido à pandemia de covid-19, decorrem entre 23 de julho e 08 de agosto.