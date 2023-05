Taremi bate dupla encarnada e conquista Bola de Prata

O avançado internacional iraniano, de 30 anos, impôs-se na 'luta' pelo título de melhor 'artilheiro' do campeonato ao somar mais três golos do que Gonçalo Ramos, do Benfica, e mais cinco do que João Mário, também dos novos campeões nacionais, e do que o espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente.

Taremi sucede ao uruguaio Darwin Núñez, que, em 2021/22, foi o melhor marcador, ao assinar 26 tentos pelo Benfica, antes de se transferir para o Liverpool.

Pedro Gonçalves, do Sporting, melhor marcador em 2020/21, ficou na quinta posição, com 15 golos.

O iraniano é 16.º jogador 'azul e branco' a conquistar este 'cetro' e o primeiro depois do 'tri' do colombiano Jackson Martínez, vencedor em 2012/13, 2013/14 e 2014/15.

Antes, foram os melhores 'artilheiros' pelos 'dragões' os também 'repetentes' Jardel (quatro vezes) e Fernando Gomes (seis), assim como os brasileiros Hulk, Pena e Azumir, o argentino Lisandro Lopez, o sul-africano Benny McCarthy, o jugoslavo Kordnya e os portugueses Domingos Paciência, Jacques, Araújo, Correia Dias, Costuras e Pinga.