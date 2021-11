Surto no Belenenses SAD coloca jogo com Benfica em risco

Um surto de covid-19 no Belenenses SAD pode colocar em risco o jogo com o Benfica da 12.ª jornada da I Liga. Segundo o jornal A Bola, a equipa de Filipe Cândido tem 10 jogadores infetados e informou a Liga e a Direção Geral da Saúde, esperando agora por uma decisão do delegado de saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Se a autoridade de saúde considerar que existe risco elevado de contágio pode decretar o isolamento do plantel do Belenenses SAD. E nesse caso, o Benfica e a Liga de Clubes são obrigados a aceitar o adiamento do jogo. Se o delegado de saúde não decidir pelo isolamento, então a Liga só adiará o jogo se os dois clubes estiverem de acordo.

O plantel dos azuis de Lisboa já estava fortemente desfalcado com nove baixas - Luiz Felipe, Francisco Teixeira, Jordan, Camacho, Safira, Sandro, Afonso Sousa, Cafú Phete e Sithole -, estando agora com mais atletas indisponíveis para a receção aos encarnados. "Tivemos alguns percalços. Irão entrar 11 jogadores e outros estarão preparados para o que aí vem. Vamos recorrer a alguns jogadores da equipa de sub-23. Quem sabe se não ganhamos jogadores para o futuro", disse aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, ainda sem saber que teria uma dezena de atletas infetados com covid-19.