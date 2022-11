Surpresa! Superfavorita Argentina derrotada pela Arábia Saudita

A Argentina, uma das seleções apontadas como favoritas a vencer o Mundial2022, causou esta terça-feira a primeira grande surpresa da prova, ao ser derrotada no jogo de estreia pela Arábia Saudita, por 2-1, em jogo relativo ao Grupo C.

A Argentina. refira-se, não perdia há 36 jogos.

A formação albi-celeste, que procurava igualar o recorde mundial de invencibilidade da Itália (37 jogos), marcou primeiro, por Lionel Messi, de penálti, aos 10 minutos, mas Saleh Al Shehri, aos 48, e Salem Al Dawsari, aos 53, selaram a reviravolta.

O conjunto asiático é, assim, o líder do Grupo C, do qual fazem parte também o México e a Polónia, que se defrontam ainda esta terça-feira, pelas 16:00 (em Lisboa), em Doha.

A reação dos meios de comunicação argentinos não tardou a chegar e o jornal Olé fala num "golpe mundial", e o adjetivo utilizado para um jogo que teve três golos anulados e uma reviravolta é só um: "Incrível". Para o desportivo, "a Argentina perdeu muito mais do que um jogo frente à Arábia Saudita. Esqueceu-se dos jogadores no balneário e arrancou o Mundial da pior maneira".

Por sua vez, o diário espanhol As fala numa "derrapagem mundial". "A história dos mundiais escreveu outra página épica e imprevisível", escreve o jornal, recordando também que "desde o Mundial de Itália, em 1990, que a Argentina não perdia na ronda de estreia" da competição. Nesse Mundial, a seleção albiceleste foi derrotada pelos Camarões, mas chegou à final (perdeu 1-0 frente à Alemanha Ocidental).

Mas o resultado desta terça-feira é histórico, também, pelo facto de ser a primeira vez que a seleção das Pampas não vence na estreia em dois Mundiais consecutivos. No último, em 2018, a seleção argentina empatou frente à Islândia (1-1). Além disso, os albicelestes foram também derrotados com reviravolta -- algo que não acontecia há quatro anos (na altura, frente à França, por 4-3), precisamente no Mundial de 2018.

Depois da derrota, os jogadores argentinos não prestaram quaisquer declarações na zona mista no Estádio Lusail. Mas, citado pelo As, Lionel Messi referiu que a Argentina é "um grupo unido" e que é a altura para estar "todos juntos". "É preciso mostrar que somos fortes. Há muito tempo que não perdíamos e agora é preciso preprarar o jogo com o México", declarou, assumindo que a equipa nunca esteve confortável em campo e que a Arábia Saudita utilizou "muito bem a linha defensiva". Apesar do desaire, o capitão da seleção argentina aproveitou para deixar uma mensagem aos adeptos: ""Este grupo não vai dar nada por perdido e vai lutar nos próximos dois jogos. Sabemos que estamos obrigados a ganhar."

No entanto, do outro lado da barricada, o entusiasmo era natural. No rescaldo, Al Shehri, autor do primeiro golo dos sauditas, confessou-se "muito feliz" com a vitória. "Ganhámos contra esta grande equipa, é um espetáculo para nós", referiu o jogador que já passou por Portugal ao serviço do Beira-Mar e do Mafra.

Apesar da surpresa do resultado, Al Shehri frisou que o chave para o triunfo foi acreditar nas capacidades da equipa: "Se acreditares em ti próprio consegues conquistar tudo e foi o que fizemos hoje. Não pensamos noutras equipas, se acreditarmos em nós conseguimos conquistar tudo o que queremos."

VEJA AQUI OS GOLOS:

1-0, Messi (Argentina).

1-1, Al Shehri (Arábia Saudita).

1-2, Al Dawsari (Arábia Saudita).

VEJA AQUI AS ESTATÍSTICAS DO JOGO.