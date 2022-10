Supercomputador prevê final do Mundial entre Argentina e Portugal

Um supercomputador previu que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vão defrontar-se na final do Mundial do Qatar, e que no jogo decisivo a Argentina vai vencer Portugal e sagrar-se campeã do Mundo... no desempate por penáltis. A análise foi publicada na conceituada revista inglesa Four Four Two.

Estes estudos com base em algoritmos e estatísticas são habituais em vésperas de grandes provas. Desta vez a previsão foi publicada no relatório especial "The Most Important Of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup", da responsabilidade da empresa BCA Research, e foi realizado com base em estatísticas de jogadores numa amostra de 192 jogos da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo e 64 eliminatórias dos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018. Também foram usados dados dos futebolistas do jogo EA Sport FIFA.

"Se estamos confiantes na nossa escolha para o vencedor? Embora estejamos satisfeitos, a verdade é que a Argentina terá pela frente jogos complicados logo na fase de grupos, e a final será essencialmente cara ou coroa", disse um dos responsáveis do estudo, citado pela revista inglesa Four Four Two.

O estudo determinou um cenário provável de a final entre a Argentina e Portugal ser decidida nas grandes penalidades, recorrendo a um histórico das duas seleções de penáltis marcados em Mundiais A pesquisa também levou em conta que a Argentina está em grande forma atualmente, não perdendo desde julho de 2019, tendo conquistado a última edição da Copa América no verão passado.

Portugal, recorde-se, nunca venceu qualquer Mundial de futebol. Já a Argentina ergueu duas vezes o troféu, em 1978 e 1986. Mas tal como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi nunca conquistou o troféu.

A melhor campanha de Portugal em Mundiais de futebol foi em 1966, com um terceiro lugar.

Portugal está inserido no Grupo H e terá como adversários o Uruguai, o Gana e a Coreia do Sul. Já a Argentina está no Grupo C e vai medir forças com Polónia, México e Arábia Saudita.