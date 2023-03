"Super Adán" e "golo de loucos". A exibição do Sporting na imprensa internacional

O Sporting viveu na quinta-feira à noite uma das noites mais memoráveis em provas europeias, ao eliminar o Arsenal, líder da Liga inglesa, no desempate por grandes penalidades, num jogo marcado por um golaço de Pote e por uma enorme exibição do guarda-redes Adán.

A imprensa internacional não ficou indiferente ao grande feito dos leões, que assim estão nos quartos de final da Liga Europa, e os elogios sucederam-se.

"SuperAdán trava Arsenal e coloca os Sporting nos quartos de final da Liga Europa", escreveu o jornal espanhol Marca, nao esquecendo o golaço de Pote: "O que foi isto? Pedro Gonçalves decidiu fazer o golo da temporada em Londres. O médio empatou um jogo com um tiro a mais de 50 metros que desnorteou o Arsenal."

O golo de Pedro Gonçalves foi também destacado pela BBC. "Um golo de loucos, que Ramsdale não conseguiu travar, deu início à recuperação do Sporting. O jogo foi decidido nos penáltis e Adán defendeu um tiro, coroando uma exibição brilhante", escreveu o site de notícias inglês.

"Sporting elimina Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa. O prolongamento teve um domínio do Arsenal, mas o guarda-redes Adán fez defesas impossíveis, e foi decisivo no momento final ao defender o penálti de Martinelli. Uma qualificação mais do que merecida para a equipa de Lisboa", escreveu o francês L'Équipe, destacando ainda o "golo de génio de Pedro Gonçalves".

O jornal italiano Gazzetta dell Sport também deu grande destaque à exibição dos leões: "Pedro Gonçalves do meio-campo: é o golo desta quinta-feira. O Sporting de Rúben Amorim merece muito respeito pelo feito alcançado em Londres. Tem grandes talentos como Pote, que é médio, avançado, líder, além de Edwards, Trincão e Adán"

"Adán elimina Arsenal. O guarda-redes espanhol foi o herói do jogo que apurou os lisboetas para os quartos de final da Liga Europa. Pedro Gonçalves empatou na segunda parte e Martinelli falhou no desempate por penáltis", escreveu o diário espanhol AS.

"Sporting choca o Arsenal após golo de Gonçalves de 50 metros e vitória nos penáltis. O Arsenal não merecia apurar-se nas duas mãos, mas ainda assim teria ganho no prolongamento se Adán não tivesse defendido de forma estupenda os remates de Leandro Trossard e Gabriel Magalhães", escreveu por sua vez o britânico The Guardian.