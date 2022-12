Não é fácil encontrar momentos gloriosos no futebol suíço, cuja seleção vai defrontar na terça-feira Portugal nos oitavos de final do Mundial. Apesar de somar 12 participações na prova, nunca passou dos quartos-de-final; no Europeu, o balanço não diverge muito pois só atingiu essa mesma fase na última edição, a quinta em que se qualificou. A nível de clubes, também não há muito a registar: duas meias-finais, pelo Grasshoppers (77-78, caindo aos pés do Bastia) e Basileia (12-13, derrotado pelo Chelsea), ambas na Taça UEFA/Liga Europa.

É preciso "escavar" um bom bocado para se encontrar um único triunfo a nível masculino. É verdade, a Suíça foi campeã do Mundo de sub-17 e não há muito tempo, tanto assim que, desses heróis, três estão presentes no Qatar: o bem conhecido Hans Seferovic, jogador ainda ligado ao Benfica e autor do golo solitário que bateu a Nigéria na final de Abuja em 2009, Granit Xhaka, o atual capitão de equipa, e Ricardo Rodríguez, o lateral esquerdo.