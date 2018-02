Pub

William Carvalho e Fredy Montero marcaram, depois de Caio Secco adiar ao máximo o triunfo do Sporting.

A ineficácia ofensiva, Caio Secco e as decisões (aparentemente corretas) da equipa de arbitragem adiaram ao máximo o golo, mas, no final, os leões acabaram por sorrir. O Sporting venceu este domingo o Feirense, por 2-0, em jogo da 22.ª jornada da I Liga. E manteve a perseguição ao líder FC Porto - com o 1.º lugar do campeonato a dois pontos de distância.

William Carvalho (aos 78') e Fredy Montero (90') fizeram os dois golos tardios, que deram à equipa leonina uma importante vitória - após os desaires com o Estoril (para a I Liga) e com o FC Porto (Taça de Portugal). Antes, já os leões tinham desperdiçado uma mão-cheia de oportunidades, Caio Secco tinha travado outras tantas, e o árbitro Luís Ferreira (com ajuda do VAR) anulara dois golos e a sinalização de uma grande penalidade a favor do emblema verde e branco.

Encostado às cordas, o Feirense ainda ameaçou uma gracinha - aos 72', Edson Farias atirou ao poste. Contudo, não foi capaz de travar o ímpeto final do Sporting.

Com o triunfo, os leões continuam no 3.º lugar da I Liga (ex-aequo com o 2.º, Benfica, mas com pior diferença de golos), com 53 pontos. O FC Porto lidera com 55 (faltando-lhe completar a partida suspensa no Estoril - onde perdia ao intervalo por 1-0). Quanto ao Feirense, caiu para a 15.ª posição: tem 20 pontos e apenas dois de avanço sobre a linha de água (onde o Estoril, 17.º, tem dois jogos a menos).

EQUIPAS:

SPORTING: Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Bruno César (Lumor, 72'); Gelson, William (Battaglia, 81'), Bruno Fernandes e Bryan Ruiz (Rafael Leão, 69'); Montero e Doumbia

FEIRENSE: Caio; Sony, Flávio, Luís Rocha e Kakuba; Luís Aurélio e Babanco (Karamanos, 84'); Luís Machado (Zé Manuel, 74'), Tiago Silva e Edson Farías (Valencia, 84'); João Silva

Árbitro: Luís Ferreira

GOLOS: 1-0 William Carvalho (78'), 2-0 Montero (90')

FILME DO JOGO: