Leões vencem Desp. Aves com hat trick de Bas Dost (3-0)

O Sporting recebeu e venceu este domingo o Desportivo das Aves por 3-0, em partida da 18.ª jornada da I Liga, a primeira da segunda volta.

Com Rúben Ribeiro em estreia e logo no onze inicial, os leões tiveram um adversário atrevido pela frente, mas acabaram por se colocar em vantagem aos 31 minutos, por Bas Dost, após cruzamento do reforço contratado ao Rio Ave.

Ainda no primeiro tempo, os nortenhos estiveram perto do empate, através de um cabeceamento à trave de Amilton (42'), mas foram os verde e brancos a sentenciar a partida já no segundo tempo, com mais dois golos do avançado holandês. Primeiro na conversão de uma grande penalidade a castigar falta sobre Gelson Martins (52') e depois na sequência de um cruzamento rasteiro de Piccini (90'), já nos últimos minutos.

A equipa de Jorge Jesus ascende assim ao primeiro lugar do campeonato, à condição, com mais um ponto do que o FC Porto, que só entra em campo esta segunda-feira (21.00), no terreno do Estoril.

Onzes iniciais:

Sporting - Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão; William Carvalho; Gelson Martins, Bruno Fernandes e Acuña; Rúben Ribeiro e Bas Dost.

Suplentes: Salin, André Pinto, Battaglia, Bruno César, Bryan Ruiz, Podence e Doumbia.

Desp. Aves - Quim; Rodrigo, Diego Galo, Ponck e Nildo; Gonçalo Santos, Falcão e Vítor Gomes; Salvador Agra, Alexandre Guedes e Amilton.

Suplentes: Adriano Fachini, Rodrigo Defendi, Paulo Machado, Falcone, Nélson Lenho, Sami e Arango.