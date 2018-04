Rúben Ribeiro e Doumbia retiraram comunicado do plantel das redes sociais

Pub

Médio português e avançado costa-marfinense retiraram das redes sociais a mensagem de "todo o plantel" publicada esta sexta-feira por 19 jogadores do Sporting

Rúben Ribeiro e Seydou Doumbia apagaram das respetivas redes sociais o comunicado de "todo o plantel" do Sporting publicado esta sexta-feira por 19 jogadores da equipa principal do clube, em resposta às críticas tecidas publicamente por Bruno de Carvalho após a derrota sofrida diante do Atlético de Madrid (0-2), na quinta-feira.

Segundo escreve O Jogo, o médio ofensivo português e o avançado costa-marfinense foram ameaçados de diversas formas, desde telefonemas que envolveram adeptos e ameaças aos familiares, tal como outros elementos do plantel, e optaram por apagar a publicação.

Recorde-se que, esta sexta-feira, Bruno de Carvalho anunciou através do Facebook a suspensão de todos os 19 jogadores que partilharam a mensagem nas redes sociais. Sete futebolistas não a publicaram, mas de acordo apurou o diário desportivo, estão solidários com os companheiros.