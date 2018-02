PS pede desculpa após tweet sobre discurso de Bruno de Carvalho

Pub

Por breves momentos surgiu uma frase a comentar uma declaração do presidente leonino

O discurso do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, ao sócios, nesta segunda-feira, tem suscitado muita polémica, sobretudo nas redes sociais. Aliás, o mesmo chegou mesmo a criar uma pequena confusão no Twitter oficial do Partido Socialista.

Por breves momentos, e ainda quando decorria o discurso do máximo dirigente leonino, surgiu a seguinte frase no Twitter do PS: "Assustador: Eu não sou daqueles que dorme com um olho aberto. Eu quando durmo tenho os três olhos fechados", lia-se.

O tweet foi de pronto apagado e levou mesmo a um pedido de desculpas por parte do Partido Socialista: "Por lapso, foi publicado nesta conta um twett que se pretendia publicar numa conta pessoal. O PS pede desculpas ao Sporting Clube de Portugal, aos seus adeptos e ao seu presidente", revelaram