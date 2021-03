Sporting vence Vitória e mantém vantagem na liderança da I Liga

O líder Sporting manteve este sábado a vantagem de 10 pontos sobre o FC Porto, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Gonçalo Inácio marcou, aos 41 minutos, o único golo da partida e permitiu aos 'leões' manterem a invencibilidade e passarem a somar 64 pontos, mais 10 do que o FC Porto, 14 do que o Sporting de Braga e 16 do que o Benfica, equipas que se defrontam no domingo.

Ao sofrer a terceira derrota consecutiva, o Vitória de Guimarães ​​​​​​​segue na sexta posição, com 35 pontos, já a nove do Paços de Ferreira, que ocupa a quinta posição, última de acesso às competições europeias.

Ficha técnica:

Jogo realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Sporting -- Vitória de Guimarães, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Gonçalo Inácio, 42 minutos.

Equipas:

- Sporting: Adán, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Feddal, Pedro Porro, Nuno Mendes (Matheus Reis, 84), João Palhinha, Daniel Bragança (Tabata, 71), João Mário (Dário Essugo, 84), Pedro Gonçalves (Jovane Cabral, 89) e Tiago Tomás (Paulinho, 71).

(Suplentes: Luís Maximiano, Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Nazinho, Dário Essugo, Joelson Fernandes, Tabata, Jovane Cabral e Paulinho).

Treinador: Rúben Amorim.

- Vitória de Guimarães: Bruno Varela, Jorge Fernandes, Mikel Agu, André Amaro (André Almeida, 66), Falaye Sacko (Noah Holm, 87), Pepelu, André André (Miguel Luís, 76), Rúben Lameiras, Marcus Edwards (Ricardo Quaresma 76), Rochinha e Estupiñán (Bruno Duarte, 66).

(Suplentes: Trmal, Zié Ouattara, Gideon Mensah, Wakaso, André Almeida, Miguel Luís, Ricardo Quaresma, Bruno Duarte e Noah Holm).

Treinador: João Henriques.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Neto (68), João Mário (72) e Pepelu (89).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.