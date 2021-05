Sporting vence Rio Ave e fica a quatro pontos do 19.º título

O Sporting colocou-se a quatro pontos do 19.º título, 19 anos depois, ao vencer fora o Rio Ave por 2-0, em encontro da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um penálti de Pedro Gonçalves, que igualou os 18 golos do benfiquista Seferovic, aos 34 minutos, e um 'raro' tento de Paulinho, aos 63, selaram o triunfo dos 'leões', primeiros a chegar aos 31 jogos de invencibilidade num campeonato.

Os 'leões', que garantiram um lugar na 'Champions' 2021/22, passaram a contar 79 pontos, contra 70 do FC Porto, segundo, que se desloca na quinta-feira ao reduto do Benfica, terceiro, com 66. O Rio Ave somou o nono jogo sem ganhar e é 15.º, com 31.

Se os portistas não vencerem na Luz, o Sporting ficará a um ou dois pontos de repetir 2001/2002 e dependente apenas de si para se sagrar campeão na terça-feira, na receção ao Boavista. Também o poderá ser na segunda-feira, após o FC Porto-Farense.

Sporting passa mais um teste!

Os "leões" saem de Vila do Conde com os 3 pontos na bagagem. Golos de Pote e Paulinho deixam a turma de Alvalade cada vez mais próxima do título de campeão nacional.



Entrada direta na Champions

O Sporting assegurou desde já o apuramento direto para a fase de grupos da edição 2021/22 da Liga dos Campeões de futebol, já que os dois primeiros classificados da I Liga garantem a entrada direta na 'Champions', enquanto o terceiro vai disputar a terceira pré-eliminatória, de modo a tentar assegurar uma terceira vaga lusa na fase de grupos.

O Sporting regressará assim à fase de grupos da 'Champions', na qual esteve pela última vez na época na época 2017/18, então treinado por Jorge Jesus, atual treinador do Benfica, beneficiando assim de um importante encaixe financeiro pela entrada na competição mais importante de clubes na Europa.

Desde que o modelo da Liga dos Campeões foi alterado, os 'leões' estiveram presentes por oito vezes na fase de grupos (1997/98, 2000/01, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2014/15, 2016/17 e 2017/18), somando na próxima época a nona participação, tendo, em apenas uma ocasião, avançado para a fase a eliminar.