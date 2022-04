Sporting vence Paços de Ferreira e deixa Benfica a nove pontos

Com este resultado o Sporting, segundo classificado, capitalizou a derrota do Benfica frente ao Sporting de Braga (3-2) e soma agora 70 pontos, mais nove que os 'encarnados', terceiros, ficando a escassos três do líder FC Porto, com um jogo a menos e que esta segunda-feira recebe o Santa Clara, às 20:15, no encerramento da jornada.

Esta noite, frente aos pacenses, o treinador Rúben Amorim promoveu três alterações em relação à última jornada (triunfo por 3-1, frente ao Vitória de Guimarães), tendo regressado Pedro Porro, Palhinha e Pedro Gonçalves, que renderam Ricardo Esgaio, Ugarte e Slimani.

☑ RESUMO

Liga Portugal bwin (#28) | Sporting 2-0 Paços de Ferreira#LigaPortugalbwin #SCPFCPF https://t.co/kvkZBevi60 pic.twitter.com/z3PX3SNE0D - VSPORTS (@vsports_pt) April 3, 2022

Por sua vez, César Peixoto apenas fez uma mudança, em comparação com a vitória diante do Moreirense (2-1). O médio Rui Pires rendeu o castigado Luiz Carlos, que tinha visto nesse jogo o nono cartão amarelo a temporada.

Os campeões nacionais entraram a comandar a posse de bola, mas a pressão colocada pelo Paços de Ferreira sobre o portador da bola fazia com que houvesse pouco espaço para acelerar o jogo.

Se aos oito minutos o Sporting esteve muito perto de inaugurar o marcador, depois de um cruzamento de Nuno Santos para o coração a área, onde apareceu Nuno Lima a aliviar para canto, aos 15 foi a vez de os 'castores' obrigarem Antonio Adán a antecipar-se a Hélder Ferreira, depois de um cruzamento de Zé Uilton.

Na resposta, um passe longo de Coates isolou Paulinho, que ao entrar na área e ao contornar o guarda-redes André Ferreira acabou por cair de forma pouco convincente. Após intervenção do VAR, liderado por Rui Oliveira, o árbitro Vítor Ferreira confirmou a grande penalidade, depois da visualização das imagens, considerando que o guarda-redes teria tocado no avançado. Pablo Sarabia não se fez rogado e, aos 20 minutos, inaugurou o marcador.

Mais intenso, o Sporting foi controlando o jogo, apesar de o Paços de Ferreira procurar ter mais posse de bola, e aos 33 minutos, naquela que foi a melhor jogada da primeira parte, Pedro Porro fugiu pela direita cruzou para Pedro Gonçalves, que, de primeira, rematou e levou a bola a sair por cima da baliza de André Ferreira.

Sem alterações ao intervalo (na primeira parte Macthoi tinha rendido Nico Gaitán, que se lesionou), o Paços de Ferreira entrou mais atrevido, bem posicionado e a impedir o Sporting construir jogo, motivo pelo qual, aos 57 minutos, Rúben Amorim colocou em campo Ugarte e Marcus Edwards, para os lugares de Palhinha (viu o quinto cartão amarelo e por isso falha a deslocação a Tondela) e Pedro Gonçalves, respetivamente.

Com isto os 'leões' voltaram a tomar conta do jogo, com as ações ofensivas a sucederem-se. Por duas vezes a trave negou-lhes o golo. Primeiro a Marcus Edwards, aos 68 minutos, e depois a Sarabia, aos 70. Pelo meio André Ferreira defendeu o cabeceamento de Paulinho.

O campo estava 'inclinado' e uma arrancada fulgurante de Nuno Santos, na esquerda, após passe de Ugarte, deu ao Sporting o 2-0, com o ala a entrar na área e a bater André Ferreira, aos 72 minutos.

O Paços de Ferreira não mais voltou a encontrar-se, tendo o Sporting tido várias oportunidades para ampliar a contagem, mas Sarabia, aos 74 minutos, e Slimani, aos 80 não tiveram a frieza necessária para rematar de forma enquadrada e com isso fazer o terceiro.

