Sporting vence em Penafiel e apura-se para meias-finais da Taça da Liga

O Sporting, detentor do título, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, ao vencer em casa do Penafiel por 1-0, em jogo da última jornada do grupo B da prova.

A precisarem apenas de um ponto para assegurarem o triunfo no grupo, os 'leões' cedo se adiantaram, depois do golo de Tiago Tomás, logo aos 16 minutos, tendo depois gerido a vantagem, principalmente após a expulsão, por segundo amarelo, de Tabata, aos 74 minutos.

Com esta vitória, o Sporting torna-se o primeiro semifinalista da prova e fecha o grupo na frente, com seis pontos, mais três do que o Famalicão, segundo, enquanto o Penafiel, da ​​​​​​​II Liga, terminou no terceiro posto, sem qualquer ponto.