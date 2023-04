Sporting vence e mete pressão nos rivais

O Sporting venceu este sábado o Santa Clara (3-0), com golos de Paulinho, Trincão e Marcus Edwards e somou três importantes pontos na luta pela segundo lugar do campeonato e consequente entrada na Liga dos Campeões da próxima época. Foi o nono encontro sem perder dos leões, naquele que é o melhor registo da equipa desde dezembro 2021.

No jogo da 26.ª jornada da I Liga os leões mostraram toda a superioridade frente a uma equipa açoriana ferida e sem argumentos para mais. Dois remates (um no ferro, por Andrezinho) em 90 minutos e 25% de posse de bola é (muito) pouco para quem se quer salvar da descida e viu o Estoril vencer e o Paços de Ferreira empatar nesta jornada. O Santa Clara está há 13 jogos consecutivos sem vencer no campeonato (11 derrotas e dois empates), o pior registo de sempre dos açorianos.

Com Paulinho e Adán de regresso aos jogos do campeonato, Rúben Amorim apostou em Arthur Gomes na ala direito, na ausência de Bellerín e Esgaio. O Sporting entrou muito forte com e sem bola e chegou cedo ao golo. Aos 14 minutos Paulinho aproveitou uma bola parada para fazer o 1-0. É a primeira vez que o avançada marca em 3 jornadas consecutivas de leão ao peito. Aos 22 minutos Trincão fez o segundo da noite para os leões e no regresso dos balneários, Marcus Edwards fez o 3-0 e arrumou a questão. O britânico participou em 20 golos do Sporting nesta temporada: 11 golos e 9 assistências em 41 jogos.

Com o marcador em 3-0, até deu para Luís Neto voltar aos relvados. O defesa central não jogava há sete meses, devido a duas lesões graves. Tinha realizado o último jogo pelos leões, frente ao Portimonense, em setembro do ano passado. Neto entrou para o lugar de Matheus Reis e recebeu a braçadeira de capitão de Adán.