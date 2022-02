Sporting vence Belenenses SAD e mantém-se a seis pontos da liderança da I Liga

O Sporting venceu esta quarta-feira o Belenenses SAD, por 4-1, na 20.ª jornada da I Liga, num jogo em que lateral espanhol Pedro Porro foi decisivo, na sua sociedade com o compatriota Sarabia.

O lateral direito espanhol, regressado de lesão e cuja entrada na segunda parte do jogo com o Benfica, na final da Taça da Liga, já tinha sido determinante, confirmou que há um Sporting com ele e outro sem.

O Sporting chegou ao golo logo aos 11 minutos, por Paulinho, a finalizar na pequena área após uma excelente combinação da sociedade espanhola Porro/Sarabia, a culminar uma abordagem assertiva da equipa, que entrou decidida a marcar cedo.

Não tardou o segundo golo, um golaço, de Porro, do meio da rua, aos 17 minutos, com um pontapé inesperado, deixando o Sporting com uma vantagem confortável para ampliar, gerir e poupar energias para os embates difíceis que se avizinham.

No entanto, o Belenenses SAD, sem ter feito nada por isso, reduziu aos 29 minutos, por Abel Camará, numa jogada iniciada por ele próprio no flanco direito, com a bola a regressar ao avançado guineense, que aplicou um remate fantástico de primeira, com o pé esquerdo, de fora da área, indefensável para Adan.

Este golo surge numa fase do jogo em que era claramente percetível o tirar o pé do acelerador por parte do Sporting, que só não sofreu o segundo golo, três minutos depois, aos 24, porque Adan foi gigante ao evitar o 2-2 perante Abel Camará, que lhe surgiu pela frente isolado.

Esta ameaça do Belenenses parece ter acordado a equipa leonina, que voltou a imprimir mais intensidade à sua dinâmica ofensiva, com Pedro Gonçalves a desperdiçar duas oportunidades para fazer o terceiro golo, aos 33 e 34 minutos, a segunda uma perdida simplesmente incrível, após mais um excelente trabalho da dupla Porro/Sarabia.

No entanto, o terceiro golo acabaria mesmo por chegar, aos 45+2 minutos, por Pablo Sarabia, após um cruzamento perfeito de Nuno Santos, que até estava a ser dos jogadores leoninos de menor rendimento, com o espanhol a encostar ao segundo poste.

Se o jogo parecia decidido, por não se vislumbrar capacidade ao Belenenses SAD para dar a volta ao resultado, ficaria mesmo logo no início da segunda parte, quando Porro arrancou mais um cruzamento letal para Paulinho fazer o 4-1, de cabeça, marcando o seu segundo golo no jogo, um terço do total dos que fez nas 19 jornadas anteriores.

A partir daqui, o Sporting meteu a máquina em piloto automático, Ruben Amorim aproveitou para poupar alguns titulares, desde logo Porro, o primeiro a sair, e Matheus Nunes, depois Nuno Santos, Pedro Gonçalves, para as entradas de Gonçalo Esteves, Daniel Bragança, Rúben Vinagre, Tabata.

Deu até para fazer estrear o novo reforço Marcus Edwards, lançado por Amorim aos 71 minutos, a render Sarabia, que se fez notar aos 79 e 80 minutos, primeiro numa jogada à linha, a passar por dois adversários, e a cruzar paralelamente à linha de golo, sem que ninguém surgisse a tocar na bola, e logo a seguir com um remate de fora da área, com o pé esquerdo, fazendo a bola rasar a barra dos azuis.

Numa palavra, este foi um dos jogos mais fáceis do Sporting no campeonato, por mérito próprio, por um lado, mas também pela diferença de nível entre as duas equipas, por outro, quer a nível individual quer coletivo.

De salientar o peso de Pedro Porro nesta equipa, quando ele joga a equipa voa pelo flanco direito, mais ainda quando tem Pablo Sarabia para formarem sociedade, e os dois golos de Paulinho, que tão perdulário tem sido.

Com este triunfo, o Sporting mantém-se a seis pontos do líder FC Porto, aumentando o fosso para o Benfica, que perdeu em casa com o Gil Vicente e está a seis pontos dos leões.