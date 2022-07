Esquerda domina e Sporting vence AS Roma de José Mourinho

Foi um jogo entretido entre o Sporting de Rúben Amorim e a AS Roma de José Mourinho, esta noite, no Algarve, onde ambas as equipas estão a estagiar na pré-época 2022-23. Com um trio atacante diferente do habitual (Pote, Edwards e Rochinha) e com mais uma semana de trabalho nas pernas os leões tiveram mais bola, com Pedro Gonçalves e Trincão a mostrar as maravilhas do pé esquerdo. Também o esquerdino Gonçalo Inácio foi protagonista de um jogo demasiado quizilento para um particular - já tinha sido assim no duelo do Sporting com os belgas do St. Gilloise (1-1).

Se o camisola 28 dos leões foi à marca dos 11 metros adiantar a equipa leonina no marcador aos 29 minutos, Gonçalo Inácio fez o empate de forma infeliz dois minutos depois. No segundo tempo o jovem central leonino - ainda pode sair este mercado - redimiu-se a colocou o Sporting em vantagem de novo... até Pelegrini empatar com um belo e consentido golo. A defesa leonina deu demasiado espaço ao 7 romano e o italiano marcou uma espécie de penálti em movimento aos 69 minutos.

Depois foram mais 20 minutos de pára-arranca, com muitas faltas, pouco futebol e muita e animada conversa entre Amorim e Mourinho... que orientaram as equipa lado-a-lado. E aos 86 minutos, quando já todos esperavam pelo apito final, o esquerdino Tabata marcou o 3-2 para o Sporting, que assim venceu a AS Roma.

O Sporting têm ainda marcado um duelo com o Portimonense para esta quarta-feira à porta fechada. No domingo, no Estádio José Alvalade acontece a receção ao Sevilla para o Troféu Cinco Violinos.

VEJA OS GOLOS

1-0 Pedro Gonçalves (Sporting) e 1-1 Gonçalo Inácio (autogolo)

2-1 Gonçalo Inácio (Sporting)

2-2 Pellegrini (AS Roma)

3-2 Tabata (Sporting)