Sporting vence a Taça de Portugal feminina

O Sporting conquistou este sábado a Taça de Portugal do futebol feminino, depois de se superiorizar ao Famalicão (2-1), no Estádio Nacional. Os golos leoninos foram marcados por Joana Marchão (penálti aos 30 minutos) e epla canadiana Chandra Davidson (62'). Carolina Rocha fez o golo de honra das famalicenses, que ainda falharam uma grande penalidade.

É o terceiro troféu na prova rainha das leoas em cinco anos, depois das conquistas de 2016-17 e 2017-18, numa época em que o Benfica foi campeão nacional e o Sp. Braga venceu a Taça da Liga. O Sporting passa a ser o segundo clube com mais troféus ganhos, depois do 1º Dezembro, que tem sete taças, mas já não tem futebol feminino. O troféu foi entregue por Marcelo Rebelo de Sousa, que falhou a final masculina há uma semana, ganha pelo FC Porto, por estar em Timor Leste.

Numa final arbitrada por Ana Afonso e com bilhetes a um euro - receita reverteu para a Associação Corações Com Coroa -, a Federação Portuguesa de Futebol e os clubes pretendiam bater o recorde de assistência num jogo do futebol feminino - 14 221, no Benfica-Sporting, jogado no Estádio da Luz a 8 de maio - e foi por pouco que não o conseguiu. Estiveram 13 894 pessoas nas bancadas do Jamor a ver a final.