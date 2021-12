Sporting sofre mas segue para os quartos da Taça de Portugal

O campeão nacional Sporting avançou esta quarta-feira para os quartos-de-final da Taça de Portugal ao vencer por 2-1 o Casa Pia, após entrar a perder no jogo e ficar em inferioridade numérica por expulsão de Tabata.

No Estádio de Pina Manique, em Lisboa, o emblema da II Liga até entrou a vencer na partida dos oitavos da prova rainha, com Jota a adiantar a equipa da casa aos oito minutos, mas Coates (32) e Sarabia (57) garantiram a reviravolta no marcador para os leões, antes de Tabata ser expulso, com vermelho direto (71), por entrada dura sobre o marcador do primeiro golo.

O Sporting junta-se nos quartos de final da Taça de Portugal aos também primodivisionários Tondela e Portimonense e ao Leça, que esta quarta-feira se tornou na primeira equipa do quarto escalão a chegar a esta fase desde os Dragões Sandinenses, em 1999-2000.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

- Casa Pia: Lucas Paes, Zach, Kelechi, Hebert, Lucas Soares (Leonardo Lelo, 80), Afonso Taira (Neto, 64), Zidane Banjaqui (Sanca, 74), Derick Poloni (Rodrigo Galo, 80), Nuno Borges, Godwin Saviour e Jota (João Vieira, 74).

Treinador: Filipe Martins.

- Sporting: João Virgínia, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Palhinha (Ugarte, 76), Daniel Bragança (Matheus Nunes, 75), Nazinho (Paulinho, 46), Tabata, Sarabia e Pedro Gonçalves (Nuno Santos, 75).

Treinador: Rúben Amorim.

Golos: 1-0, Jota, 08 minutos; 1-1, Coates, 32; 1-2, Sarabia, 57.