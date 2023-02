Sporting quer blindar Chermiti com cláusula de 80 milhões

Chermiti em ação no jogo contra o FC Porto, no qual marcou um golo.

A renovação de Youssef Chermiti com o Sporting está bem encaminhada e deve ser anunciada em breve. Segundo foi possível apurar, o novo acordo que está a ser discutido já há alguns meses pressupõe uma extensão do atual vínculo (termina em 2024) até 2027, com uma melhoria substancial do salário do avançado e o aumento da cláusula de rescisão.

O jovem de 18 anos está atualmente preso por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, mas a SAD leonina pretende que no novo contrato este valor seja aumentado para a fasquia dos 80 milhões, ao nível das mais altas do plantel leonino, como foi recentemente feito na contratação de Diomande e também aplicada no caso de Pedro Gonçalves, quando este renovou, em finais de 2021.

A qualidade já demonstrada e a grande margem de progressão de Chermiti levam a SAD do Sporting a pensar que no futuro pode surgir um negócio lucrativo para os cofres do clube, daí a intenção de subir o valor da cláusula para o nível das mais altas do plantel.

Chermiti está a ter um ano de 2023 em cheio. Foi lançado na equipa principal por Rúben Amorim a 15 de janeiro, e logo num dérbi contra o Benfica, quando entrou a 12 minutos do fim do jogo e quase em cima do apito final teve nos pés o golo que poderia ter dado o triunfo aos leões no empate a dois golos. Depois voltou a ser suplente utilizado na I Liga, frente ao Vizela, e na Taça da Liga, contra o Arouca.

Nos últimos três jogos foi titular e atuou os 90 minutos completos, estreando-se a marcar na jornada 19 com um golo que deu a vitória sobre o Rio Ave. E voltou a merecer a confiança de Rúben Amorim no clássico com o FC Porto, apesar de o treinador ter Paulinho disponível no banco. Voltou a marcar na derrota por 2-1 com os dragões e no final até mereceu um elogio público do treinador rival, com Conceição a dar-lhe um abraço ainda no relvado e mais tarde a elogiá-lo na conferência de imprensa.

Foi precisamente após o jogo de estreia frente ao Benfica que o treinador Rúben Amorim fez uma declaração a dar claramente a entender que o jovem iria estar entre as suas primeiras opções nos tempos mais próximos: "Estamos a discutir um novo contrato com ele. Se assinar um novo contrato, não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo e o Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra, se ele assinar um novo contrato não vou buscar mais nenhum avançado centro", disse a 15 de janeiro, ainda antes de o mercado de transferências de janeiro encerrar.

Youssef Chermiti nasceu nos Açores, em Santa Maria, e é filho de um tunisino e de uma cabo-verdiana. Na infância praticou vários desportos, do andebol à natação, mas aos nove anos começou no futebol de sete, primeiro no Mariense e no GD São Pedro e depois da Escola do Pauleta. Foi aqui, num torneio em Torres Vedras, que chamou a atenção dos olheiros do Sporting. Foi convidado para prestar provas e ficou, ficando a viver na Academia de Alcochete aos 12 anos.

