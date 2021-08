Sporting perde os primeiros pontos ao empatar em Famalicão

O campeão Sporting empatou este sábado em Famalicão, por 1-1, na 4.ª jornada da I Liga, e foi apanhado pelo FC Porto, que venceu, podendo deixar o Benfica isolado na liderança.

Os leões cederam os primeiros pontos na competição num encontro em que chegaram à igualdade aos 82 minutos, com um golo de João Palhinha, depois de o defesa Nuno Mendes ter dado vantagem aos minhotos, com um golo na própria baliza, aos 68.

O Sporting não vence em Famalicão para o campeonato desde a época 1992-93, nem bate o clube minhoto desde 1993-94, tendo, desde o regresso da formação minhota ao principal escalão somado duas derrotas e três empates.

O empate deixa a equipa de Ruben Amorim ao lado de FC Porto, que horas antes tinha vencido o Arouca por 3-0, e Estoril Praia na frente, agora um trio com 10 pontos, todos sem perder.

O Benfica, que joga no domingo em casa com o Tondela, tem nove e, se fizer o pleno de vitórias, pode isolar-se na liderança. O ponto conquistado dá ao Famalicão a subida ao 16.º posto, deixando o último lugar.

Os famalicenses rubricaram uma boa exibição, que só 'esbarrou' no guarda-redes espanhol Adán, com cinco defesas, e só um golo de Palhinha do outro lado, a oito minutos dos 90, lhes retirou a possibilidade da vitória, depois de Nuno Mendes ter marcado o primeiro autogolo do campeonato.

Na fase final, o desperdício reinou junto à baliza defendida por Luiz Júnior, mantendo-se o empate que dá aos homens da casa o primeiro ponto esta época -- eram a única equipa ainda no 'zero'.

Frente ao Arouca, os 'dragões' chegaram a um triunfo tranquilo com um primeiro golo do colombiano Uribe, com um remate no 'coração' da área após um ressalto, aos 24, antes de um passe longo do colombiano Luis Díaz lançar a 'correria' do iraniano Taremi, que só parou no fundo das redes, aos 34.

No segundo tempo, Pepe 'acertou' em Marcano, após um livre indireto, e o defesa espanhol rodou o corpo para orientar a bola até ao fundo das redes, aos 63 minutos de jogo.

A equipa de Sérgio Conceição, que estreou o reforço Wendell perto do fim, levou a melhor aos madeirenses e curou a 'ressaca' do empate com o Marítimo (1-1), ante os arouquenses, 14.º com três pontos após três derrotas e um triunfo no regresso à I Liga.

Antes, dois grandes golos deram hoje empate em Paços de Ferreira, casa emprestada do Vizela, que recebeu o Boavista, numa partida em que os golos só surgiram na etapa complementar.

Primeiro foi o brasileiro Gustavo Sauer, que fez o seu segundo golo consecutivo no campeonato com um remate de pé esquerdo, na direita, que 'surpreendeu' Charles.

Aos 74, o defesa costa-marfinense Koffi Kouao igualou a contenda com um remate de fora da área a que Bracali não chegaria, interrompendo uma série de dois triunfos seguidos dos 'axadrezados'.

A equipa de João Pedro Sousa é quinta, com sete pontos, enquanto os recém-promovidos são 11.º, com quatro.

A I Liga prossegue no domingo, com o Benfica-Tondela (18:00), em que os 'encarnados' procuram ascender à liderança isolada, se conseguirem a quarta vitória em quatro possíveis, além do dérbi do Minho, entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, também às 18:00.

O dia contempla ainda o Portimonense-Paços de Ferreira e o Santa Clara-Gil Vicente, ambos marcados para as 20:30 de Lisboa.