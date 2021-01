Sporting impõe lógica dominante sobre o Braga

O Sporting está a crescer e isso nota-se nos duelos com os rivais: se em 2020 não ganhou nenhum dos sete confrontos com FC Porto, Benfica e Sp. Braga, este ano já bateu os minhotos duas vezes em três semanas. Esta noite, a vitória foi conseguida com uma boa organização e maior eficácia e valeu a terceira Taça da Liga para os leões.

⌚️Apito final: SCP 1-0 SCB



Rúben Amorim na Taça da Liga:

2 títulos (100%)

5 jogos

5 vitórias (100%)

8 golos marcados

2 golos sofridos pic.twitter.com/5LPLnCHiZg - playmakerstats (@playmaker_PT) January 23, 2021

Em 2020, o Sporting teve sete duelos com os rivais. Nos seis relativos à época passada, perdeu seis vezes, duas com o FC Porto, duas com o Benfica e duas com o Sp. Braga. O sétimo, já relativo à 4.ª jornada da Liga 2020/21, empatou (2-2) na receção aos dragões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ou seja, seis derrotas em seis confrontos com os três rivais em 2019/2020, um empate e duas vitórias em três jogos em 2020/2021. As duas vitórias já este ano: 2-0 para a 12.ª jornada da Liga (2 janeiro) e 1-0 nesta final de Leiria.

⌚️Apito final: SCP 1-0 SCB



Sporting conquistou 3 das últimas quatro edições da Taça da Liga, duas delas com Francisco Varandas.



Os bracarenses perdem a sua segunda final da prova em cinco anos (2017 Moreirense e 2021 Sporting) pic.twitter.com/ElMkUn5AUp - playmakerstats (@playmaker_PT) January 23, 2021

No jogo do campeonato, os leões também sofreram, mas acabaram por ganhar sem sofrer golos. Tal como esta noite, em que o Braga criou algumas oportunidades (destaque para a bola na barra de Paulinho, aos 70"), mas não concretizou nenhuma).

Este foi um jogo marcado pelo estado do relvado (que melhorou e muito na segunda parte, depois da chuva parar) e pela tensão entre elementos das duas equipas - e que à meia hora levou Tiago Martins a expulsar os dois treinadores.

Com o campo menos pesado, na segunda parte o Braga começou a tentar encurralar o Sporting. Mas não o conseguiu completamente: Pedro Gonçalves esteve (duas vezes) perto do 2-0, Sporar também.

Do outro lado, os minhotos tentavam pelo ar e de longe, mas Adán foi sustendo as investidas de Musrati, Iuri Medeiros, Paulinho e João Novais, que nos últimos minutos obrigou o guarda-redes a uma defesa difícil que evitou o prolongamento.

No final, prevaleceu a lógica dominante: o Sporting tinha ganho as três finais frente ao Braga, ganhou a quarta em quatro.

⌚️Apito final: SCP 1-0 SCB



Sporting conquista a 3.ª Taça da Liga.



⚠️É a quarta vez, em quatro finais, que os leões conquistam uma taça frente ao SC Braga (Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça) pic.twitter.com/5qjV59XlCX - playmakerstats (@playmaker_PT) January 23, 2021

Ruben Amorim ganhou a oitava Taça da Liga. Seis como jogador do Benfica, uma como treinador do Braga (2020) e outra como técnico do Sporting. Esta noite.