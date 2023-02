Sporting goleia e tira Sp. Braga do segundo lugar da Liga

O Sporting goleou hoje em casa o Sporting de Braga (5-0), no fecho da 18.ª jornada da I Liga de futebol, e entregou o segundo lugar ao FC Porto, que venceu o Marítimo (2-0) e ultrapassou os minhotos.

O triunfo folgado permite aos verdes e brancos aproximarem-se do pódio, com 35 pontos, agora a cinco do Braga, terceiro com 40, e a sete dos dragões, que aproveitaram o deslize da equipa de Artur Jorge para subir a segundo.

A I Liga é liderada pelo Benfica, que tem 50 pontos e mais um jogo em relação aos três mais próximos perseguidores, após vencer na terça-feira em Arouca (3-0).

Como na Taça da Liga, em que também triunfaram por 5-0, os leões fizeram uma grande exibição e aproveitaram vários erros dos arsenalistas, com o japonês Morita a bisar, aos nove e aos 46 minutos, no último caso graças a uma sucessão de vários erros da defesa dos forasteiros e a passe, de calcanhar, do miúdo Chermiti, de 18 anos, lançado no lugar do suspenso Paulinho.

Pouco depois, o defesa Niakaté protestou com o árbitro e levou um segundo amarelo, aos 49 minutos, desfalcando a equipa minhota, que não voltou a ameaçar a baliza de Antonio Adán.

O inglês Marcus Edwards aumentou a contagem, aos 61 minutos, com Matheus Reis a anotar um grande golo, aos 86, e Pedro Gonçalves a fazer a mão cheia, aos 90+3, de penálti, debaixo de assobios das bancadas, que pediam que outro jogador marcasse.

Num jogo com muitos golos e pouca história, ainda deu para a estreia de Pizzi pelos minhotos, aos 82 minutos, e para o uruguaio Coates pedir o quinto amarelo, e consequente suspensão na próxima ronda, deixando o capitão do Sporting fora do jogo com o Rio Ave e apto para o clássico com o FC Porto.