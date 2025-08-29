Sporting-FC Porto. "Os jogos que menos stressam" Rui Borges e "a oportunidade de mudar a história" de Farioli

É já neste sábado, 30 de agosto, às 20h30, que o Estádio José Alvalade recebe o primeiro clássico da Primeira Liga 2025/26. Em arranque de época 100% vitorioso para os três grandes do país, Sporting e FC Porto entram em campo em alta e com ambições claras de lutar pelo título - embora, para Rui Borges, ainda seja cedo para falar em troféus."É importante dar resposta no jogo de amanhã. Não vai decidir quem é campeão. Não vai definir o objetivo do final da época. É um grande jogo contra uma grande equipa. São os jogos que menos me stressam. Será um jogo competitivo. Quem for mais competente ao longo da época será campeão. Temos de seguir o nosso caminho e ser fortes na nossa casa e continuar a vencer, que é o grande objetivo", declarou o técnico do Sporting em conferência de imprensa realizada nesta sexta-feira (29).A partida marca a estreia de Francesco Farioli, estreante em clássicos portugueses, que quer manter o percurso 100% vitorioso dos dragões até aqui e foi elogiado pelo comandante dos leões. Rui Borges destacou a “nova dinâmica” trazida por Farioli, descrevendo os azuis e brancos como uma equipa “agressiva com bola, forte nos duelos e fisicamente mais intensa”. O treinador leonino ainda confirmou as ausências de Diomande, Morita e Maxi Araújo, todos lesionados, e afastou também St. Juste das opções para sábado. Já Conrad Harder, apesar do interesse de clubes como Milan e Rennes, estará disponível, com o treinador a afirmar que o dinamarquês "ainda é jogador do Sporting". Borges também deixou palavras sobre Samu, do FC Porto, que, até pouco tempo, era colocado como ausência certa para o duelo. "Os nossos lesionados estão os três fora deste jogo, mas acredito que o Samu vai jogar em vez do De Jong. O F. C. Porto tem muitas soluções, muita qualidade, tem grande jogadores capazes de dar resposta, o De Jong dá umas características, o Samu dá outras, mas olho mais para o coletivo. Mas o FC Porto não está fragilizado, deu grande resposta no último jogo, mas acho que vai jogar o Samu", colocou. Samu vai a jogo, anuncia FarioliFrancesco Farioli, por sua vez, confirmou a recuperação do artilheiro espanhol a e elogiou o esforço do avançado. “[Samu] vai estar no jogo. Trabalhou 12 horas por dia, fez todos os tratamentos possíveis. Mostrou um enorme compromisso com o clube”, destacou, também em conferência de imprensa nesta sexta-feira, onde agradeceu os esforços da equipa médica do clube para poder contar com o jogador. . O italiano reforçou ainda a confiança em Rodrigo Mora, apesar do assédio do Al Ittihad e a ausência na convocatória de Roberto Martínez para a seleção. “O meu sentimento é de Mora está aqui, e que está conectado. Acho que está preparado para ter um papel importante amanhã”, afirmou, anunciando que também Pablo Rosario, reforço recém-chegado, viaja com a equipa. “Fez o primeiro treino, vai viajar connosco. Trabalhei com ele [no Nice], é capaz de jogar em duas, três ou até quatro posições diferentes. É um grande colega e um grande jogador", sublinhou.Se Borges elogiou o trabalho de Farioli a frente do FC Porto, não foi diferente por parte do italiano, que falou em "respeito" ao referir-se aos bicampeões nacionais. "Vamos a Alvalade com muito respeito pelo adversário, que foi campeão nas últimas duas épocas. Do nosso lado, vamos para lá com as nossas ideias e para continuar o processo. É muito mais do que um jogo. Há o trabalho contínuo de continuar a crescer. Entraremos com o nosso jogo, com a nossa mentalidade e com respeito pelo adversário", pontuou.Mas não resistiu a uma indireta sobre arbitragem, ao lembrar a dificuldade de preparar o jogo, porque "nos últimos jogos, foi difícil ver os adversários com 11 diante do Sporting". Por isso, sublinhou: "Preparámos todos os cenários, em inferioridade também, pelo sim pelo não".Por fim, o técnico portista reconheceu ainda a dificuldade histórica dos dragões em Alvalade - com apenas cinco vitórias nos últimos 27 jogos - algo que, para Farioli, é uma motivação extra para seus comandados: “Temos a oportunidade de mudar a história e todos os jogadores que viajarem estarão preparados”..Roberto Martínez divulga convocados da seleção na primeira vez sem Diogo Jota: "Queremos honrar sua memória".Liga Europa. Conheça os adversários de FC Porto e Sp. Braga: há quatro equipas em comum.João Gonçalves vai apitar o Sporting-FC Porto. É o primeiro clássico do árbitro de 33 anos