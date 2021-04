Sporting evita primeira derrota na I Liga com golo nos descontos

Lisboa, 21/04/2021 - O Sporting Clube de Portugal recebeu esta noite no Estádio José Alvalade XXI, em Lisboa, Os Belenenses Futebol, SAD no jogo da 28º jornada da Primeira Liga NOS, época 2020/21 . Pedro Porro (Gerardo Santos / Global Imagens)

O líder Sporting empatou esta quarta-feira frente ao Belenenses SAD, 2-2, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, com os 'leões' a evitarem a primeira derrota no campeonato já no período de descontos.

No estádio José Alvalade, o avançado colombiano Cassierra marcou os dois golos do Belenenses SAD, aos 13 e 54, com João Mário a desperdiçar um penálti para os 'leões' aos 42.

Foi já perto do final que o Sporting conseguiu chegar ao empate, com um golo de Coates, aos 83, e outro de Jovane Cabral, aos 90+6, de grande penalidade.

Com este empate, o Sporting, que ainda não perdeu no campeonato, está na liderança da I Liga com 70 pontos, mas pode ver o FC Porto, segundo com 63, aproximar-se, pois apenas entra em campo na quinta-feira na receção ao Vitória de Guimarães.

Já o Belenenses SAD, que somou o terceiro jogo seguido sem perder, está em 11.º lugar, com 31 pontos.