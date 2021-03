O Sporting lidera confortavelmente o campeonato com dez pontos de avanço sobre o FC Porto... e ainda sem derrotas.

Rúben Amorim: "Quem quiser os jogadores do Sporting terá de pagar muito dinheiro"

Em todos os campeonatos europeus, existem apenas quatro equipas que não sofreram derrotas esta temporada em jogos a contar para o campeonato. E o Sporting está neste restrito lote (só são contabilizadas ligas com 20 ou mais jornadas). Líder isolado em Portugal, com 24 rondas já cumpridas, a equipa de Rúben Amorim consentiu apenas quatro empates e lidera confortavelmente o campeonato, com 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto.

Nas denominadas Big Five, não existe qualquer equipa com o registo limpo neste aspeto. Em Inglaterra, o Manchester City soma dois desaires em 30 jogos; em Itália, o Inter Milão já perdeu em duas ocasiões (27J), em Espanha o Atlético Madrid idem (28J), na França o Lille já averbou três derrotas (30J) e na Alemanha existe um quarteto, entre eles o líder Bayern Munique, que já sofreu quatro derrotas.