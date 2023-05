Sporting despede-se da I Liga com vitória em Vizela

O Sporting despediu-se hoje com um triunfo em casa do Vizela (2-1) da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 34.ª e última jornada.

Osmajic adiantou os minhotos logo aos seis minutos, mas Gonçalo Inácio (20) empatou para os leões, antes de Ivanildo marcar na própria baliza, aos 85.

⚽ GOLO

Osmajic 6'

Liga Portugal bwin (#34) | FC Vizela 1-0 Sporting#LigaPortugalbwin #FCVSCP https://t.co/XJi1lUDz6x pic.twitter.com/AXswgCaGmV - VSPORTS (@vsports_pt) May 26, 2023

⚽ GOLO

Gonçalo Inácio 20'

Liga Portugal bwin (#34) | FC Vizela 1-1 Sporting#LigaPortugalbwin #FCVSCP https://t.co/XJi1lUDz6x pic.twitter.com/8GMJooc6Lv - VSPORTS (@vsports_pt) May 26, 2023

⚽ GOLO

Ivanildo 85'

Liga Portugal bwin (#34) | FC Vizela 1-2 Sporting#LigaPortugalbwin #FCVSCP https://t.co/XJi1lUDz6x pic.twitter.com/ZFaICkiccJ - VSPORTS (@vsports_pt) May 26, 2023

O Sporting, sem derrotas há 14 encontros, terminou a temporada na quarta posição, com 74 pontos, enquanto o Vizela conseguiu a sua melhor prestação de sempre na I Liga, na 11.ª posição, com 40 pontos.