Sporting conquista Supertaça de basquetebol pelo segundo ano consecutivo

O Sporting conquistou este sábado a Supertaça de Portugal de basquetebol, ao vencer o Benfica, por 89-84, revalidando o troféu que ganhou na época passada frente ao Imortal.

Num duelo entre 'águias' e 'leões' nunca há vencedores antecipados, até porque frente a frente estavam esta tarde o campeão nacional (Benfica) e o detentor da Taça de Portugal (Sporting).

Hoje era o 'tira-teimas' e o Sporting levou a melhor, galvanizado pelo MVP Marcus Lovett Jr., com 22 pontos, coadjuvado por Ivica Radic, com 18. Do lado o Benfica, Aaron Broussard, com 20, e Makram Romdhane, com 19, foram os melhores marcadores.

O Benfica ainda vendeu a derrota cara. Muito cara mesmo. Depois de ter estado completamente dominado ao longo de 30 minutos, no último quarto os comandados de Norberto Alves puxaram dos galões e estiveram a um passo de anular uma desvantagem de 15 pontos, mas o tempo revelou-se curto e acabaram por não conseguir inverter o resultado quando este lhes era desfavorável por apenas um (82-83).

Com a estreia do treinador Pedro Nuno num dérbi restava saber com que ideias o Sporting iria entrar em campo e aos cinco minutos começou a superiorizar-se em relação ao Benfica.

Com quatro pontos de vantagem, graças aos cestos de Ivica Radic e Marcus Lovett Jr., o Sporting obrigou o Benfica a abrir-se e procurou jogar no erro do adversário.

Os comandados de Norberto Alves caíram no engodo chegou a estar a perder por nove pontos, mas conseguiu recuperar mesmo em cima dos 10 minutos, terminado o primeiro parcial com uma desvantagem de cinco (28-33).

No segundo quarto, as equipas demoraram a conquistar o primeiro ponto. Foi necessário esperar dois minutos e 20 segundos até que Ivan Almeida fizesse o primeiro cesto. O Sporting foi reagindo, o Benfica apertando até que Makram Romdhane fez a igualdade (35-35) e José Barbosa, de lance livre, colocou o Benfica na condição de vencedor (36-25).

Uma vantagem que durou apenas alguns segundos, já que a formação de Alvalade foi com tudo deu a volta ao resultado e ampliou a vantagem, chegando ao intervalo a vencer por 48-37.

Depois de um parcial com apenas nove pontos conquistados, contra 11, cabia ao Benfica mostrar porque ostenta as quinas no peito. Mas foi o Sporting que entrou mais forte e mais combativo na segunda parte.

Os comandados de Norberto Alves mostravam sérias dificuldades para furar o esquema defensivo montado por Pedro Nuno e com o passar dos minutos pareciam estar a jogar mais com o coração que com a razão.

Ao invés, o Sporting foi dilatando a vantagem no marcador e quando passou a ter mais 15 pontos (59-44) que os 'encarnados' pareceu claro que o título iria diretinho para o museu no Campo Grande.

Contudo, contra todas as expectativas. Nos últimos 10 minutos o Benfica 'abafou' o Sporting e a cinco minutos do final tinha apenas cinco pontos de desvantagem (73-78), transformando a ponta final num autêntico inferno.

Os dois pontos conquistados por Marcus Lovett Jr. a 38 segundos do final e que davam ao Sporting uma vantagem de quatro pontos (86-82) revelaram-se o balão de oxigénio necessário para que os 'leões' pudessem respirar e vencer o jogo (89-84).