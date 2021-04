Sporting bate em Faro o seu recorde de jogos seguidos sem perder na mesma época

O Sporting bateu esta sexta-feira o seu recorde de jogos consecutivos sem perder na mesma época em jogos da I Liga portuguesa de futebol, colocando o registo em 27, ao vencer o Farense por 1-0, em Faro.

Em encontro da ronda 27, um golo de Pedro Gonçalves, o seu 17.º na prova, aos 35 minutos, selou o triunfo dos 'leões', que passaram a somar 21 vitórias e sete empates na I Liga 2020/21 e superaram um registo que tinha 19 anos.

Na época 2001/02, a do 18.º e último cetro, o 'onze' do romeno László Bölöni esteve 26 embates seguidos a somar pontos, da nona (0-0 com o Santa Clara, em 22 de outubro de 2001) até à 34.ª e última jornada (2-1 ao Beira-Mar, em 05 de maio de 2002), para um total de 18 vitórias e oito empates (60-16 em golos).

A formação 'leonina' acabou a prova com três derrotas, mas todas nas primeiras oito rondas -- 0-3 no Restelo, com o Belenenses, à segunda, 0-1 na receção ao Alverca, à terceira, e 1-2 no reduto do Sporting de Braga, à oitava.

Batido este registo, o a equipa de Rúben Amorim vai em busca do máximo em duas temporadas, que aconteceu entre 1969/70 e 70/71, com 29 jogos consecutivos de invencibilidade: nas últimas 16 rondas da primeira época e nas primeiras 13 da segunda.

O segundo melhor registo (28) começou em 2001/02 e prolongou-se até 2002/03, campeonato em que o Sporting não perdeu nas duas primeiras rondas, cedendo à terceira, de forma 'estrondosa', com um desaire por 4-0 em Paços de Ferreira -- Mauro marcou três.

Quanto aos outros 'grandes', Benfica, em 1972/73 (dois empates) e 1977/78 (nove), e FC Porto, em 2010/11 (três) e 2012/13 (seis), já acabaram -- duas vezes cada -- o campeonato sem derrotas, mas sempre em provas com apenas 30 rondas.

Se o Sporting mantiver, na presente época, a invencibilidade pelo menos até à 31.ª ronda, baterá o recorde absoluto só numa temporada.

Em mais do que uma época, os 'leões' estão, pelo contrário, muito longe dos melhores registos dos seus rivais, os 56 jogos sem perder do Benfica, entre 1976/77 e 1978/79, e os 55 do FC Porto, entre 2009/10 e 2011/12.

Para bater os dois registos, o Sporting precisa de acabar a edição 2020/21 sem perder, tornando-se o primeiro clube a consegui-lo em 34 jornadas, e, depois, não perder em nenhuma ​​​​​​​das primeiros 22 rondas do campeonato de 2021/22.