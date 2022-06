Sporting apresenta nova camisola num vídeo só com atletas femininas

O Sporting apresentou esta quarta-feira a camisola do equipamento principal para a época 2022-23 através de um vídeo em que só apareciam atletas feminina das várias modalidades do emblema leonino.

Defende o território com a nova pele do ̃ ⚪



Já está disponível a nova camisola principal do #SportingCP para 2022/2023

https://t.co/Ta3s5rlzF9 pic.twitter.com/9L9kdWKdXJ - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 15, 2022

A nova camisola verde e branca já está disponível na Loja Verde, com preços a variar entre os 62,99 euros (para crianças que sejam sócias) e os 89,99€ (para homens e mulheres não sócios).