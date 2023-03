Sporting aplica primeira derrota da época ao Benfica no futebol feminino

As jogadoras do Sporting festejam um golo contra o Benfica durante o jogo da Liga Feminina de Futebol disputado no Estádio da Luz, Lisboa, 26 de março de 2023.

O golo da futebolista Maiara Niehues deu este domingo a vitória ao Sporting frente ao Benfica (1-0), em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional feminino, colocando assim um ponto final à invencibilidade das 'encarnadas' esta temporada.

Com este resultado o Sporting, que divide o segundo lugar com o Sporting de Braga, com 39 pontos, aproxima-se do Benfica, que lidera a prova, com 48.

Perante 27.221 espetadores, um novo recorde de assistência no futebol feminino, o Sporting apostou num futebol de contenção, conseguindo anular as ações ofensivas do Benfica, que só chegava à baliza de Hannah Seabert com lançamentos em profundidade, que aproveitavam a velocidade de Jéssica Silva ou de Cloé Lacasse, mas, na primeira parte, sem sucesso.

Aliás, foi Chandra Davidson, aos 20 minutos, que colocou a defesa do Benfica em sentido, quando, com um remate em arco, obrigou a guarda-redes Rute Costa a defender para canto.

Por isso, o nulo ao intervalo premiava por um lado o Sporting pela capacidade defensiva e, por outro, colocava a nu as dificuldades do Benfica em ligar o jogo nas ações ofensivas, sentindo fortemente a ausência de Pauleta, lesionada, que assumia esse papel.

Na segunda parte, as bicampeãs nacionais entraram determinadas em resolver rapidamente o jogo e, logo aos 47 minutos, Andreia Norton tentou a sorte 'do meio da rua', mas a bola acabou nas mãos de Hannah Seabert, guarda-redes que, aos 54, defendeu o desvio de Cloé Lacasse na sequência de livre direto.

Esta dupla voltaria a estar novamente em evidência aos 62 minutos, quando Jéssica Silva, na direita, cruzou para a cabeça da canadiana, tendo a guarda-redes norte-americana defendido pouco antes da linha de golo.

Contudo, com a equipa totalmente balanceada para frente, o Benfica acabou surpreendido aos 63 minutos, quando a brasileira Maiara Niehues, numa jogada de contra-ataque, apareceu na direita e, com um remate cruzado, a passe de Ana Capeta, bateu Rute Costa, estreando-se a marcar em Portugal.

O avançar do cronómetro ​​​​​​​intranquilizou as 'encarnadas' de tal forma, que, aos 85 minutos, Cloé Lacasse, apenas com Seabert, pela frente, não conseguiu fazer a igualdade, voltando o mesmo a acontecer, aos 88.