Sporting anuncia renovação de contrato de Matheus Nunes

O Sporting anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato com o internacional português Matheus Nunes. O novo vínculo é agora válido até junho de 2026 e contempla uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros, que não sofreu alterações.

"É uma felicidade muito grande, um dos meus sonhos era continuar no Sporting", começou por dizer o médio de 23 anos ao site oficial dos leões. "Quero agradecer a confiança que o clube sempre depositou em mim. Vou trabalhar para continuar a escrever história e melhorar ainda mais", acrescentou, antes de deixar uma palavra especial ao treinador: "A confiança que Rúben Amorim dá aos mais jovens é muito importante. Acho que também temos dado uma boa resposta, por isso a tendência é para melhorar."

"Tenho realizado sonhos atrás de sonhos desde que cheguei ao clube, mas vou continuar a trabalhar para realizar todos os que tenho", concluiu o número 8 do Sporting.