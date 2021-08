Sporting anuncia contratação de Manuel Ugarte

O médio uruguaio Manuel Ugarte, proveniente do Famalicão, assinou contrato até 2026 com o Sporting, anunciaram esta segunda-feira os campeões nacionais.

O médio, de 20 anos, é internacional pelas seleções jovens do Uruguai e chegou a meio da temporada passada ao Famalicão, depois de ter feito toda a sua formação no Fénix, do Uruguai.

De acordo com o Sporting, que não revelou o valor que pagou ao Famalicão pelo médio, Ugarte ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Ugarte disse sentir "uma felicidade enorme" por ter assinado contrato com o Sporting. "Não só para mim como para a minha família. É um salto muito grande na minha carreira", começou por dizer ao site do clube, admitindo que este é "o desafio mais alto" do seu percurso como futebolista profissional.

Em Alvalade, Ugarte vai encontrar o compatriota Sebastián Coates e ainda Rúben Vinagre, com quem partilhou o balneário em Famalicão: "Quando havia rumores, o Coates entrou em contacto comigo e perguntou se precisava de algo, de alguma ajuda. Já conheço o Vinagre do Famalicão e estou muito contente. Todos, na Academia, me fizeram sentir parte do Sporting e isso é muito bonito", acrescentou.

Ugarte é o terceiro reforço dos leões esta temporada, depois das chegadas dos laterais Ricardo Esgaio, ex-Sporting de Braga, e Rúben Vinagre, que foi colega do uruguaio no Famalicão.