Sp. Braga-Sporting, FC Porto-Marítimo e Benfica-Arouca a abrir o campeonato

Sp. Braga-Sporting, FC Porto-Marítimo, Benfica-Arouca, são estes os jogos dos três crónicos candidatos ao título na 1ª jornada da I Liga, marcada para o fim de semana de 7 de agosto, ditou esta terça-feira o sorteio da Liga Portugal, realizado no Porto.

Santa Clara-Casa Pia, Desp. Chaves-V. Guimarães, Estoril-Famalicão, Gil Vicente-Paços de Ferreira, Rio Ave-Vizela e Portimonense-Boavista completam o calendário da primeira ronda.

O FC Porto-Sporting, agendado para a 3.ª jornada (21 de agosto), será o primeiro clássico do campeonato 2022-23.

O FC Porto-Benfica está marcado para a 10.ª jornada (23 de outubro).

O dérbi lisboeta, Benfica-Sporting, vai jogar-se na 16.ª jornada (15 de janeiro de 2023).

O campeonato vai estar parado entre 13 de novembro e 28 de dezembro devido ao Mundial 2022, que se vai realizar no Qatar.

As 34 jornadas da 89.ª edição da principal competição futebolística nacional vão decorrer entre os fins de semana de 06 e 07 de agosto e 27 e 28 de maio de 2023, com as duas partidas do play-off de acesso à elite agendados para 03 e 11 de junho do próximo ano.

Na última época, o FC Porto sagrou-se campeão nacional pela 30.ª vez, ao terminar a I Liga portuguesa com um recorde de 91 pontos, para destronar o Sporting, segundo colocado, com 85, ao passo que o recordista de troféus Benfica fechou o pódio, com 74.