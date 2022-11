Sp. Braga relegado para a Liga Conferência. Mourinho apurado e Jesus nos oitavos

O Sporting de Braga foi esta quinta-feira relegado para Liga Conferência Europa, numa sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa em que a Roma, de José Mourinho, assegurou o apuramento para o play-off.

Já qualificado antes desta ronda, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, segue agora diretamente para os oitavos de final, após conquistar o Grupo B.

No Minho, no Grupo D, o Sporting de Braga cumpriu a sua obrigação perante o Malmo, ao bater os suecos por 2-1, mas o triunfo do Union Berlim, com o luso Diogo leite a titular, na Bélgica sobre o Union Saint-Gilloise (1-0) enviou o emblema português para a terceira divisão europeia.

Ricardo Horta, aos 36 minutos, e Álvaro Djaló, aos 55, fizeram os golos do Braga, com Sejdiu, aos 77, a reduzir para os suecos, que despediram-se da prova com zero pontos.

Mesmo com 10 pontos, os minhotos falharam a qualificação e vão agora disputar o 'play-off' de acesso aos oitavos da Liga Conferência Europa, enquanto o Union Saint-Gilloise, como já se sabia, fechou o agrupamento em primeiro, com 13, e o Union Berlim acabou em segundo, com 12.

Na Bélgica, Sven Michel, logo aos seis minutos, fez o golo do triunfo do emblema de Berlim, atual líder da Bundesliga.

Susto em Roma

No Grupo C, a Roma juntou-se ao Bétis, que já tinha confirmado o primeiro lugar, mas com bastante sofrimento à mistura, como tem sido habitual na equipa de Mourinho, na receção ao Ludogorets, que também disputava a qualificação.

Os búlgaros chegaram ao intervalo a vencer, com um golo do brasileiro Rick, aos 41 minutos, mas a Roma, com Rui Patrício, inverteu a situação na segunda parte graças a um bis de Pellegrini, aos 56 e 65 minutos, ambos de grande penalidade, com Zaniolo, aos 85, a confirmar o triunfo.

A Roma, atual detentor do título da Liga Conferência Europa, segue para o play-off enquanto o Bétis fechou a fase de grupos com um triunfo caseiro sobre os finlandeses do HJK, por 3-0, com Rui Silva e William no onze.

Fenerbahçe ganha fora

Já apurado, no Grupo B, o Fenerbahçe procurava fugir ao play-off e seguir diretamente para os oitavos de final e assim aconteceu, com um triunfo por 2-0 na casa emprestada do Dinamo Kiev, em Cracóvia, na Polónia.

Miguel Crespo foi titular a tempo inteiro na equipa de Jesus, que beneficiou do empate do Rennes com o AEK Larnaca (1-1), com os franceses a terem que disputar mais uma ronda.

Com o primeiro lugar ainda em disputa no Grupo A, o Arsenal confirmou os oitavos em Londres perante o Zurique (1-0), com Fábio Vieira a titular e Cedric Soares na segunda parte, de nada valendo ao PSV Eindhoven o triunfo na Noruega sobre o Bodo/Glimt (2-1). Os holandeses seguem para o play-off.

Manchester United terá de passar pelo play-off

No primeiro bloco de jogos do dia, Feyenoord, Midtjylland, Mónaco e Nantes asseguraram a continuidade na Liga Europa, enquanto o Manchester United falhou por um golo a conquista do seu grupo, na sexta e última jornada desta fase.

No País Basco, com três portugueses no onze inicial (Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo), os red devils venceram por 1-0 a Real Sociedad com um golo do argentino Alejandro Garnacho, avançado de apenas 18 anos, aos 17 minutos, mas o resultado foi insuficiente para os ingleses garantirem o primeiro lugar do Grupo E.

Com os dois emblemas a somarem 15 pontos, mas com mais um golo no desempate, a Real Sociedad segue diretamente para os oitavos de final da Liga Europa, enquanto o Manchester United terá de disputar o play-off.

O Grupo F chegou à última ronda com todas as quatro equipas com possibilidades de seguir em frente, com os holandeses do Feyenoord a acabarem no primeiro lugar e com lugar reservado nos oitavos, e os dinamarqueses do Midtjylland no segundo posto, com todas as equipas empatadas com oito pontos.

A Lazio acabou relegado à Liga Conferência Europa e o Sturm Graz despediu-se das provas internacionais esta temporada.

Nos Países Baixos, o Feyenoord bateu por 1-0 a Lazio, com o guarda-redes Luís Maximiano no banco dos italianos, e, na Dinamarca, o Midtjylland venceu o Sturm Graz, por 2-0.

No Grupo G, o Nantes juntou-se ao Friburgo, com um triunfo na Grécia sobre o Olympiacos, por 2-0, e, no Grupo H, o Mónaco goleou em casa o Estrela Vermelha, por 4-1, com Gelson Martins a assistir ao jogo do banco, e assegurou o segundo lugar, atrás do Ferencvaros.