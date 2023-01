Sp. Braga anuncia a contratação de Pizzi

O Sporting de Braga anunciou esta segunda-feira a contratação do médio Pizzi, de 33 anos. O clube minhoto anuncia que o ex-jogador do Benfica rescindiu contrato com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, onde esteve apenas meia temporada.

Pizzi assinou um contrato válido até 2024, ou seja vai representar os bracarenses durante um ano e meio.

YEEESSS, SIR!

Pizzi é Gverreiro!#WelcomePizzi pic.twitter.com/xuOIfoW7Hg - SC Braga (@SCBragaOficial) January 30, 2023

Trata-se de um regresso ao Sporting de Braga, pois ali completou a sua formação, depois de ter sido contratado ao Bragança. Depois foi emprestado a Ribeirão, Sp. Covilhã e Paços de Ferreira antes de regressar no início da época 2011/12, onde fez apenas dois jogos na equipa principal, tendo sido logo vendido ao Atlético de Madrid por 13,5 milhões de euros.