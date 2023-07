Sorteio da I Liga. O primeiro clássico acontece à 7.ª jornada

A Liga Portuguesa de Futebol, que uma vez que tem novo patrocinador vai passar a chamar-se Liga Portugal Betclic, teve o sorteio esta quarta-feira.

O primeiro clássico irá acontecer à sétima jornada, na Luz: Benfica-FC Porto será no fim de semana de 30 de setembro e 1 de outubro.

Os campeões nacionais vão ser anfitriões dos dois principais rivais na primeira volta do campeonato, já que também recebem o Sporting na 11.ª jornada, marcada para 11 e 12 de novembro.

Em dezembro, no fim de semana de 16 e 17, Sporting e FC Porto encontram-se no clássico no Estádio José Alvalade, em Lisboa, enquanto o Benfica visita o Sporting de Braga, na 14.ª ronda.

Como habitualmente, a segunda volta da competição é um espelho da primeira metade, a 31.ª jornada, repete estes embates, com os dragões a receberem os leões e as águias os minhotos, no fim de semana de 27 e 28 de abril de 2024.

Na segunda volta, FC Porto e Benfica jogam no Estádio do Dragão, no Porto, na 24.ª jornada, enquanto o Sporting recebe os eternos rivais lisboetas na 28.ª ronda.

O Sporting de Braga, além dos embates com os campeões nacionais, enfrenta o FC Porto em terreno azul e branco, na 17.ª jornada, em 16 ou 17 de janeiro de 2024, e em casa, na 34.ª e última, em 18 ou 19 de maio de 2024.

Os bracarenses recebem o Sporting, na quarta jornada, em 2 ou 3 de setembro, quando o rival minhoto Vitória de Guimarães visita o Benfica, e visitam os leões, na 21.ª ronda.

Os arsenalistas têm a receção ao eterno rival minhoto Vitória de Guimarães prevista para a 16.ª ronda, já em 2024, na mesma jornada em que se disputa o dérbi portuense entre FC Porto e Boavista, no Bessa.

A primeira jornada acontece a 13 de agosto, com o campeão Benfica a iniciar a defesa do título no terreno do Boavista.

Na ronda inaugural, marcada para o fim de semana de 12 e 13 de agosto, além do jogo dos encarnados, o FC Porto visita o recém-promovido Moreirense, o Sporting recebe o Vizela e o Sporting de Braga joga em casa com o Famalicão.

A 90.ª edição do principal campeonato nacional de futebol vai terminar em 19 de maio, após 34 jornadas, na última das quais os encarnados recebem o Rio Ave, os dragões defrontam em casa os bracarenses, enquanto os leões visitam o Desportivo de Chaves.

Na última temporada, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 38.ª vez, terminando a I Liga com 87 pontos, à frente do antecessor FC Porto, segundo colocado, com 85, e do Sporting de Braga, terceiro, com 78, enquanto o Sporting não foi além do quarto posto, com 74.

