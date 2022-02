Treze anos depois, o Sporting volta na noite desta terça-feira a disputar um jogo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Em 2009, os leões viveram um dos maiores pesadelos europeus da sua história ao sofrer, em Munique, uma goleada de 7-1 diante do Bayern, agora recebe um dos atuais colossos do futebol mundial, o Manchester City, que há 13 anos andava pela Liga Europa, onde caiu nos quartos-de-final diante dos alemães do Hamburgo.

Os citizens, treinados por Pep Guardiola, são agora o plantel mais valioso do mundo, estando cotado em 991,3 milhões de euros, de acordo com o site transfermarkt.com, superando o Paris Saint-Germain (909,55 milhões de euros) e o Liverpool (889). Tendo em conta estes valores milionários, a partida desta noite (20.00 horas, TVI e Eleven) em Alvalade será uma espécie de duelo entre David e Golias, afinal o Sporting está avaliado em 251,7 milhões de euros - quase quatro vezes menos que o adversário -, montante que coloca os campeões nacionais no 38.º lugar do ranking dos plantéis mais valiosos da Europa.