Slimani, o caça-dragões que pode ser o trunfo de Amorim no clássico

Islam Slimani, reforço de inverno do Sporting, tem uma história feliz de golos apontados ao FC Porto e pode ser um dos trunfos de Rúben Amorim para o clássico de amanhã no Dragão (20.15, SportTV1). O avançado argelino, de 33 anos, já foi utilizado na última jornada frente ao Famalicão (jogou 16 minutos) e o treinador leonino ficou satisfeito com o que viu - "integrou-se da melhor forma e é um grande reforço."

Se olhar para a estatística, Amorim tem bons motivos para apostar no argelino. Isto porque Slimani é um autêntico caça-dragões e está na história recente do Sporting como um dos jogadores que mais golos apontou ao FC Porto. Em nove duelos, entre dezembro de 2013 e setembro de 2016, o argelino faturou por sete vezes contra portistas, a última ao serviço do Leicester, num jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões que os ingleses venceram por 1-0.

Não há registo na história recente dos leões de um futebolista com tamanha veia goleadora para marcar ao FC Porto. Só para se ter uma ideia, Liedson, um dos maiores goleadores deste século dos verde e brancos, apontou quatro golos aos dragões e mesmo assim precisou de 17 jogos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Recuando mais atrás, aos tempos de goleadores como Manuel Fernandes e Rui Jordão, o primeiro tem cinco golos marcados ao rival ao serviço do Sporting, em 26 jogos disputados. Jordão tem precisamente os mesmos em 19 partidas. Dos jogadores mais recentes, o que apresenta melhor registo é Pedro Barbosa, que nas décadas de 1990 e 2000 marcou seis golos em 27 duelos com os dragões.

Só mesmo recuando muito no tempo, à época dourada dos Cinco Violinos e mesmo antes, é possível observar melhores registos do que os do argelino, a começar por Fernando Peyroteo, o maior goleador da história dos leões, que apontou 25 golos em 22 jogos diante dos azuis e brancos (ver tabela em baixo). Imediatamente a seguir, surgem João Cruz e Albano, ambos com 14.

Do lado do FC Porto, o jogador que mais faturou ao Sporting foi Pinga (14 em 31 jogos), na década de 1930. Mais recentemente, o maior carrasco dos leões foi Radamel Falcao (seis golos em cinco jogos).

Dois bis e a fezada de Ranieri

A saga dos golos de Slimani ao FC Porto começou em março de 2014, num jogo do campeonato, que os leões venceram por 1-0 com um golo do argelino. Em fevereiro de 2016, voltou a estar em destaque, também em jogo da I Liga, ao bisar no triunfo por 2-0 em Alvalade. Meses depois, mas no Dragão, voltou a repetir a dose, com um novo bis numa vitória por 3-1. Em ambos os casos era Iker Casillas o guarda-redes do FC Porto.

Logo no início da temporada 2016-17, numa partida relativa ao campeonato, marcou outra vez aos dragões na vitória por 2-1, naquele que foi o seu sexto golos vestido de verde e branco frente ao rival.

O sétimo golo foi obtido na mesma época, um mês depois, mas por outro clube. Slimani transferiu-se do Sporting para o Leicester, da Premier League inglesa, e defrontou os dragões na fase de grupos da Champions. Claudio Ranieri, à data técnico dos foxes, parecia que estava a adivinhar, e antes da partida deixou o aviso: "Falei com Slimani sobre o FC Porto. Vai jogar. Ele marcou vários golos ao FC Porto e, certamente, será uma constante ameaça." Dito e feito. Slimani marcou o golo do triunfo dos ingleses, o seu sétimo aos dragões.

Quando se transferiu para Inglaterra, numa entrevista ao jornal The Telegraph, o próprio Slimani puxou dos galões e falou da sua queda para marcar ao FC Porto: "Gostava da alcunha de "caçador de dragões" porque jogar contra o FC Porto parecia encaixar-se bem na forma como jogo. Acho que eles ficaram aliviados quando me transferi para Inglaterra, agora imaginem como se sentiram quando calhámos no mesmo grupo na Liga dos Campeões."

Slimani jogou três temporadas no Sporting (2013-14, 2014-15 e 2015-16, mais dois jogos no início da temporada 2016-17, antes de se transferir para o Leicester). Com a camisola dos leões, fez um total de 112 jogos em todas as competições e apontou 57 golos.

Neste mercado de inverno, a SAD leonina foi ao mercado para recrutar um avançado para fazer concorrência a Paulinho e apostou no regresso do argelino, que se desvinculou do Olympique de Lyon e chegou a Alvalade a custo zero.

Rúben Amorim confirmou há dias que Slimani esteve nos planos dos leões na época passada, mas que na altura não o quis, explicando depois o porquê da contratação do argelino agora: "É um avançado diferente. Jogamos mais subidos. Conhece bem o clube e hoje em dia 33 anos é novo. Faz golo e é intenso na pressão. Vai ajudar-nos."

nuno.fernandes@dn.pt