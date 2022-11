"Sinónimo de elegância, classe e golos". Reações à morte de Fernando Gomes

"Gomes foi ao longo do seu trajeto de jogador sinónimo de elegância, classe e golos", diz a nota de pesar da Federação Portuguesa de Futebol pela morte, este sábado, do "bibota" Fernando Gomes. "Fez do golo o seu alimento sendo consagrado rei da Europa por duas vezes, conquistando duas Botas de Ouro em 1983 e 1985", acrescenta a mensagem deixado pelo presidente do organismo.

"Campeão europeu e do mundo em representação do FC Porto - o seu clube de coração - Gomes terminou a sua carreira de jogador no Sporting sempre com o mesmo faro pelo golo. Representou sempre com enorme brio a Seleção Nacional por 47 vezes, marcando 13 golos, estando presente no regresso de Portugal aos grandes palcos internacionais em França, no Europeu de 1984, e no México, no Mundial de 1986. Deixou-nos hoje, demasiado cedo, depois de ter enfrentado com coragem e grande dignidade a doença que acabaria por o vitimar. Deixa à sua família um legado de seriedade, honradez e determinação na forma como preencheu a sua vida", diz o presidente da FPF, Fernando Gomes.

Também a Liga Portugal deixou uma mensagem de pesar pela morte de Fernando Gomes. "O futebol português está de luto, mas a história ninguém apaga", lê-se.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O futebol português está de luto, mas a história ninguém apaga ✨



Faleceu Fernando Gomes, melhor marcador da história do FC Porto e "bibota" de ouro. Muita força para toda a sua família e amigos #LigaPortugal pic.twitter.com/ZCixxXLlN4 - Liga Portugal (@ligaportugal) November 26, 2022

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, lamentou a morte do antigo avançado internacional português, lembrando "o extraordinário jogador" e "cavalheiro".

"Foi com profunda consternação que tomámos conhecimento da morte de Fernando Gomes, o Bibota de Ouro. Fernando Gomes foi uma figura maior do que o Futebol, um extraordinário jogador, mas, sobretudo, um cavalheiro que marcou a vida de quem privou com ele", lembrou Pedro Proença, em mensagem divulgada na sua conta na rede social Facebook.

O presidente da Liga endereçou ainda as mais sentidas condolências à família do bibota de ouro e ao FC Porto, bem como aos seus adeptos, em seu nome pessoal, mas também da Liga, o organismo profissional do futebol português.

"O Futebol Português perde um dos seus maiores embaixadores, alguém que nos sensibilizou dentro e fora do campo. Ficarão as melhores recordações de Fernando Gomes", disse ainda Pedro Proença.

Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, os 'azuis e brancos' expressam "enorme tristeza e consternação" pelo falecimento do ex-dianteiro.

O céu levou-nos o 9. Os golos ficam na memória de todos.



Até sempre, Bibota. pic.twitter.com/FezNBYUYqj - FC Porto (@FCPorto) November 26, 2022

Vogal da direção do FC Porto para a formação, Fernando Gomes esteve recentemente internado num hospital do Porto, com o clube a manifestar "luto pela perda de uma das suas maiores figuras", além de "sentidas condolências à família, amigos e admiradores".

Pinto da Costa recordou-o, em declarações ao Porto Canal. "Foi um dos maiores portistas que conheci em toda a minha vida. Ele tinha um amor ao FCP que ultrapassava o normal", disse o presidente do FCP, que se emocionou no final do depoimento ao falar da "honra" em ter Fernando Gomes na estrutura do clube.

Jorge Nuno Pinto da Costa: "Deixou-nos um dos maiores portistas que conheci em toda a minha vida. Tinha um amor ao FC Porto que ultrapassava o normal" pic.twitter.com/3dfl4eQnc0 - FC Porto (@FCPorto) November 26, 2022

O Sporting lembrou que o jogador passou pelo clube.