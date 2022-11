Simulador aponta Portugal como quarto favorito a vencer a prova

A seleção portuguesa é a quarta favorita à vitória no Mundial. A previsão é feita por um simulador do jornal espanhol El País, que coloca a equipa das quinas à frente de seleções como a Inglaterra, Espanha ou Alemanha, com o Brasil a ser o claro favorito a estar na final e a vencer a prova, que terá 21% de hipóteses de vencer na final do Mundial.

A diferença para o segundo favorito - a França - é grande, uma vez que a seleção gaulesa tem 12% de hipóteses de conquistar a prova, segundo o simulador. O pódio fica fechado pela Argentina, com a mesma probabilidade de vitória. Segue-se Portugal, com 9% de vencer (e 18% de hipóteses de estar na final, o que dá uma relação de 50/50 de conquistar o Mundial), e, depois, aparecem Espanha e Inglaterra, com 8%. O top 10 é fechado pela Dinamarca que, segundo a previsão, tem apenas 2% de hipóteses de conquistar o Mundial.

Mas a previsão do jornal espanhol não se restringe apenas à Final da prova, com a previsão a ser feita a partir dos oitavos-de-final, a primeira fase a eliminar, onde, de acordo com o El País, Portugal terá 88% de hipóteses de estar. No entanto, a percentagem reduz significativamente para os quartos e meias-finais: 54% e 30%, respetivamente.

