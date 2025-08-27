Aktürkoglu coloca Benfica na fase de liga da Champions (1-0). Veja aqui o golo

O Benfica venceu esta quarta-feira (27 de agosto) o Fenerbahçe por 1-0, no Estádio da Luz, na segunda-mão do playoff de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, carimbando o apuramento para a prova milionária.Pavlidis chegou a introduzir a bola no interior da baliza dos turcos, aos 11 minutos, na sequência de um pontapé de canto, mas o golo foi invalidado com recurso ao VAR por fora de jogo.. O Benfica acabou mesmo por marcar a contar aos 36 minutos, por intermédio de Kerem Aktürkoglu, jogador desejado precisamente pelo emblema turco.. Na primeira-mão, em Istambul, registou-se uma igualdade a zero.O Benfica garante desde já 18,62 milhões de prémio de presença na Champions. A essa verba juntar-se-á o chamado value pillar, um bolo complexo dividido em duas fatias que corresponde ao valor dos contratos de transmissão televisiva com as federações europeias e o ranking dos clubes a cinco e a dez anos. O bolo total é de 853 milhões a distribuir pelas 36 equipas, dos quais o Benfica poderá contar com uma verba a rondar os 25 milhões. Na última época, por exemplo, o clube da Luz encaixou 47,9 milhões apenas com o somatório do prémio de presença e do value pillar, um valor que serve de referência, mas que não será necessariamente igual..Benfica no mar de milhões que separa Champions e Liga Europa. Onzes iniciaisBenfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Enzo Barrenechea, Ríchard Rios, Leandro Barreiro, Aursnes, Aktürkoglu e Pavlidis;Fenerbahçe: Livakovic, Nélson Semedo, Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Amrabat, Szymanski, Talisca e En-Nesyri..Mourinho coloca pressão no Benfica e dá bicadas internas. Lage apela à razão