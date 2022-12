Show de Mbappé dá passaporte à França para a próxima fase

A França apurou-se este domingo para os quartos-de-final do Mundial2022 ao bater a Polónia por 3-1.

Num jogo histórico para Olivier Giroud, que se tornou no melhor marcador da história da seleção francesa com 52 golos, e Kylian Mbappé, que chegou aos 250 golos como sénior, os bleus estiveram sempre por cima, dominando a seleção polaca sem grande dificuldade.

O 1-0 chegou ainda na primeira parte, aos 44 minutos, por Olivier Giroud. que chegou aos 52 golos, o sétimo em fases finais de seleções (3 neste Mundial, 3 no Euro2016 e 1 no Mundial2014). Com este resultado foi apenas a segunda vez que a França saiu em vantagem para o intervalo neste Mundial (a primeira tinha sido frente à Austrália, na fase de grupos).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

HISTÓRICO! Giroud é o melhor marcador de sempre da França! ⁰



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Franca #Polonia pic.twitter.com/eccsTL31ko - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 4, 2022

Mais história estava reservada para a segunda parte do encontro. Aos 74 minutos, Kylian Mbappé fez o 2-0, o seu quarto golo nesta edição do Mundial - em 2018 já tinha alcançado o mesmo número. Com o 3-0, bisou, saltando assim para o topo da classificação dos melhores marcadores da prova. Com cinco golos apontados nesta edição, mais os quatro marcados em 2018, Mbappé tornou-se assim no mais jovem jogador de sempre a chegar aos 9 golos em Mundiais, ultrapassando Eusébio. É também o segundo jogador francês com mais bis apontados em Mundiais (três), a um de igualar Just Fontaine, que tem quatro, um recorde que se mantém desde 1958.

O resultado final ficou definido já na compensação, através de um penálti de Robert Lewandowski, marcado duas vezes porque Lloris se adiantou e obrigou à repetição. O avançado polaco do FC Barcelona apontou o sétimo golo em fases finais, o 78.º ao serviço da Polónia, ultrapassando assim Pelé e entrando no top-10 dos melhores marcadores de seleções.

Bomba de MBAPPE! ⁰



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Franca #Polonia pic.twitter.com/Q3fQWI6UpJ - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 4, 2022

Com esta derrota, a Polónia foi eliminada e terminou assim a sua melhor prestação em Mundiais desde o México, em 1986. Nos últimos cinco mundiais, só venceram uma vez em cada edição.

VEJA AQUI TODAS AS ESTATÍSTICAS DO JOGO.